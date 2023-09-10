Kredi kartında banka payı düşsün

Bankaların uyguladığı yüksek kredi kartı komisyon oranları akaryakıt sektörünü de vurdu. Akaryakıt istasyonları konuya acil çözüm bulunması amacıyla 12-13 Eylül'de İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirecek. Ardından dağıtım şirketlerini gezecek olan bayiler son olarak konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sunacak. Bankaların aldığı yüzde 2.5'luk kredi kartı komisyon oranını artık karşılayamaz duruma geldiklerini anlatan Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Başkanı İmran Okumuş, "Dağıtım şirketlerinin kendi entegre POS sistemini geliştirmesini öneriyoruz. Yoksa kredi kartı ile akaryakıt alanların banka komisyonunu kendilerinin ödemesini talep ediyoruz" dedi.Son günlerde bankaların uyguladığı yüksek komisyon oranları nedeniyle bazı esnaf vatandaştan nakit ödeme ya da IBAN'a para gönderme talep ederken, benzer bir sorunun akaryakıt sektöründe de yaşanması gündemde. Kredi kartı ile yapılan satışlarda bankaların yüzde 2.5 komisyon uygularken, yaklaşık 40-45 günlük vadelerle de istasyonlara ödeme yaptığını anlatan PÜİS Başkanı, "Bu durum belimizi bükmeye başladı" dedi.Kredi kartı komisyonlarındaki sorumluluğu dağıtım şirketlerinin alması gerektiğini kaydeden Okumuş, "Çünkü bayi perakendeci, yani dağıtım şirketinin malını satıyor. Dağıtım şirketleri kendi entegre POS sistemini geliştirerek bu sorunu çözebilir. Şu anda İstanbul Anadolu yakasında bayi, dağıtıcı entegre kâr marjı yüzde 7-8'ler arasında değişiyor. Kâr kanun gereği bayi ile dağıtıcı arasında yüzde 50-50 bölüşülüyor. Yani bayiye yüzde 3.5 kalıyor. Bunun yüzde 2.5'u kredi kartı komisyonu, geriye yüzde 1 kalıyor. Bu tutarla nakliye mi yapacağız, personel, sorumlu müdür ya da iş güvenliği maaşı mı vereceğiz, enerji giderlerini mi karşılayacağız bilmiyoruz" dedi. Soruna acil çözüm bulunmasını talep eden Okumuş, "O kadar zor durumdayız ki bununla ilgili Hazine ve Enerji Bakanlarımıza da yazılar yazdık. Çözüm bulunmazsa bayilerin tamamına yakını batacak" dedi.Sorunun çözülememesi halinde vatandaşın da bu durumdan olumsuz etkilenebileceğini belirten Okumuş, "Eğer çözüm bulunamazsa son çare kredi kartı komisyonunu kredi kartını kullanan vatandaşın ödemesini talep edeceğiz." dedi. Okumuş, "Ama diğer tarafta da haksız kazanç elde eden, yıkıcı rekabet eden şirketler de var. Bunların önemli kısmı temizlendi ama devam edenler var. Vergi kaçakçılığı, kayıt dışı sürüyor ne yazık ki" dedi.