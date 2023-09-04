Kredi kartıyla her gün 20 milyarlık ödeme yapıldı

Temmuz ayında 752.5 milyar TL tutarında 1.4 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) temmuz ayına ilişkin istatistikleri yayınladı. Buna göre, temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 109.8 milyon, banka kartı sayısı 181.1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 81 milyon adet oldu. 2022 yılının temmuz ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 19'luk, banka kartı adedinde yüzde 14'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24'lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 371.9 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış gösterdi.Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile temmuz ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 138 artarak 752.5 milyar TL oldu. Böylece banka kartlarıyla temmuzda günde ortalama 24.2 milyar lira, saatte ise 1 milyar liralık ödeme yapıldı.Kartlı ödemelerin 618.4 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 122.1 milyar TL'sinde banka kartları, 12 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Temmuzda kredi kartıyla günde ortalama 19.9 milyar liralık ödeme yapılırken, saatte ortalama 831.2 milyon liralık ödeme gerçekleşmiş oldu. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 149, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 96 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 105 oldu.Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile temmuz ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 1.4 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 787 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 516 milyon adedinde banka kartları, 84 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 30 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 27 oldu.Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'un alışverişlerde kullanımı 2023'te katlanarak artıyor. BKM, Türkiye'nin TROY'un verilerini de açıkladı. Buna göre, 2022 yılının sonunda 28'i banka, 10'u banka dışı olmak üzere toplam 38 üyesi bulunan TROY'a, 10 yeni üyenin katılımı ile beraber üye sayısı 48 oldu. TROY logolu kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile 2023 yılının Temmuz ayında yapılan alışveriş işlem hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 7 kat artarak 17.9 milyar TL'ye ulaştı. Nakit çekim işlemleri de dahil edildiğinde TROY logolu kartlarla yapılan toplam işlem tutarı 25 milyar TL oldu. TROY logolu kart sayısı 2023 Temmuz ayı itibarıyla 15 milyona yaklaştı.