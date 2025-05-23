Kredi kartıyla sigarada komisyon kaosu sürüyor

BAZI market ve tekel bayilerin vatandaşların kredi kartı ile yaptıkları sigara alışverişinden komisyon alması üzerine kurumlar harekete geçti. Kredi kartıyla sigara alışverişinde komisyon alınamayacağı yönündeki kararlara karşın farklı uygulamalar ortaya çıktı. Sigara satışında bir perakende grubunun yüzde 1, diğerinin yüzde 2 komisyon alması, bir başka grubun ise sadece nakit ödeme kabul etmesi üzerine konu Ticaret Bakanlığı'na yansıdı. Uygulamadaki farklılıkların mağduriyete yol açtığı belirtilirken, perakende sigara satışında müşteriden ayrıca yüzde 20 KDV alınması talebi de bakanlığa soruldu. Ticaret Bakanlığı ise Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'ndaki "Üye işyerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Bu zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir. Üye işyerleri, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar tarafından üye işyeri sözleşmesi feshedilir ve bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamaz" maddesine dikkat çekerek, müşteriden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave komisyon istenemeyeceğini bildirdi. Bakanlık, bu hükme uymayan işyerlerinin kart sözleşmelerinin feshedileceğine dikkat çekti.

SAVCILIĞA BAŞVURU YOLU AÇIK

Bakanlık, farklı bir başvuruya istinaden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kaleme aldığı görüş yazısını da esnafa gönderdi. BDDK'nın yazısında da komisyon talebinin cezaya tabi olduğu hatırlatılarak, komisyon talebinde bulunulduğuna dair işlemi kanıtlayan fiş, fatura, slip gibi belge ile kuruma başvurulmasını istendi. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun ihlallerle ilgili adli para cezası öngördüğüne dikkat çeken BDDK, mağdur durumdakilerin delillerle Cumhuriyet Savcılıklarına başvurulabileceğini hatırlattı.