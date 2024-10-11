Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katılma payı alınmasına ilişkin düzenleme yapıyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, Mecliste AK Parti Grubu salonunda 12 maddeden oluşan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi. Yeni düzenleme ile modern bir savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonunun sağlanması amacıyla oluşturulan Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ek kaynak aktarımının sağlanacağını söyleyen Güler, "Fonun en önemli kaynağını genel bütçe vergi gelirlerinden düzenli olarak ayrılan paylar oluşturmaktadır. Halen Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na Gelir ve Kurumlar Vergisi tahsilat toplamı üzerinden yüzde 6, Veraset ve İntikal Vergisi tahsilat toplamı üzerinden yüzde 25, Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsilat toplamı üzerinden yüzde 20 oranında pay ayrılmaktadır. Bunun dışında fona bütçeden bu maksatla ayrılan ödenekler, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden modern silah, araç ve gereçler için ayrılan ödeneklerden yapılan aktarmalardan oluşan ve diğer bazı gelir kalemleri de bulunmaktadır. Savunma sanayiine yaptığımız bu son derece önemli yatırımlarımıza ihtiyaç duyulan ilave kaynağın oluşturulması amacıyla hazırladığımız Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni bugün Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Teklifle fon kaynaklarını artırmak amacıyla vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen beyannamelerden alınan Damga Vergisi tutarı kadar, yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinden ise Damga Vergisi tutarının yarısı kadar, gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 lira, noterlerde yapılan sıfır araç tescillerinde 3 bin TL, ikinci araç alım satımında bin 500 lira, diğer işlemlerden 75 lira, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katılma payı alınmasına ilişkin düzenleme yapıyoruz. Yine tahsilatından fona pay verdiğimiz Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde de bir düzenleme yapıyoruz. Halen vergilendirilmeyen motor silindir hacmi 100 cm'ün altında olan motosikletlerle motor gücü 6 kW ve altında olan motosikletleri de Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin kapsamına alıyoruz. Bunları da tarifenin en düşük tutarı ile vergilendiriyoruz. Özel Tüketim Vergisi'nde de dronları ve ÖTV matrahı 5 bin TL üzerinde olan kol saatlerini verginin kapsamına alıyoruz" dedi.

Güler, yatırımların teşvik edilmesi ve öngörülebilirliğin artırılması amacıyla enflasyon düzeltmesinin yatırımlar üzerinde oluşturduğu vergisel etkinin yatırım dönemi süresince ertelenmesinin işletme döneminden itibaren kar zarar hesapları ile ilişkilendirilmesini sağlayacak bir değişiklik önerdiklerini de belirterek, Samsun'da bir Organize Sanayi Bölgesi kurulacağını da ifade etti.

Güler, açıklamasından sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Güler, etki analizine yönelik soruya, "70-80 milyar liralık bir gelir öngörüyoruz" cevabını verdi.

Emeklilik sistemine yönelik soru üzerine Güler, "Maaş bağlama kriterleri ile ilgili değil. 2024 yılında, 2025 yılında emekli olacaklardan itiraz vardı. Buna yönelik bir çalışma vardı. Son aldığım bilgiye göre çok yaygın değil. Maaş bağlama kriterleri aynen devam ediyor. Henüz o konuda bize bir rapor ulaşmadı" şeklinde konuştu.

Güler, "Dengeli, adil, sürdürülebilir bir sistem getirilmesi gerekiyor. Bazı emekliler için var. Sistemde geçmiş uygulama neyse aynı uygulama devam edecektir. Bizim elimize olumsuzluk anlamında gelen bir rapor olmadı. Şu anda düzenleme yok" dedi.