Kripto borsalar 2 milyar doları korsanlara kaptırdı

Son dönemde kripto para borsalarına yönelik siber saldırılarda kayda değer bir artış yaşanıyor. Dijital varlıkların giderek daha fazla benimsenmesi ve bu piyasanın büyümesi, kötü niyetli aktörlerin ilgisini çekiyor. Bu durum, hem borsa operatörlerini hem de kullanıcıları ciddi risklerle karşı karşıya bırakıyor. Önceki gün yerli kripto para borsası BtcTurk, platformlarına yönelik gerçekleştirilen bir siber saldırıya maruz kaldı. Zararın boyutları henüz tam olarak bilinmezken, saldırıya ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. BtcTurk yaptığı açıklamalarda, saldırıdan sadece sıcak cüzdanların etkilendiğini ve fonların büyük bir kısmının tutulduğu soğuk cüzdanların güvende olduğunu duyurdu.BtcTurk, 10 kripto para biriminin etkilendiği siber saldırılarda ne kadarlık bir kayıp olduğunu henüz açıklamadı. Ancak şirketin bu tarz saldırılar için bir güvence fonu bulunduğu ve bu fonun devreye alındığı ifade edildi. Konuya ilişkin gelişmeler yakından izlenirken Binance CEO'su Richard Teng de Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. BtcTurk'e yardımcı olduklarını söyleyen Teng, şimdiye kadar çalınan fonlardan yaklaşık 5,3 milyon dolarlık kısmı dondurduklarını duyurdu.Kripto borsaları son 10 yılda birçok kez saldırıya uğradı. Son iki yılda ise bu rakamların daha da arttığı görülüyor. 2022 yılında, BNB Chain 100 milyon dolarlık bir siber saldırıya uğramıştı. Bir başka dikkat çekici saldırı, KuCoin borsasında yaşanmıştı. Saldırganlar, yaklaşık 280 milyon dolar değerinde çeşitli kripto parayı ele geçirdi. Merkeziyetiz finans (DeFi) platformu olan Poly Network, 610 milyon dolarlık bir saldırıya uğramıştı. Son 2 yılda kripto para borsalarına yönelik siber saldırılarda toplam kayıpların 2 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Global Bilişim Derneği (BİDER) ve W2E. MEDIA CEO'su Şenol Vatansever, "Bu siber olay, bireysel yatırımcıların da kendi güvenlik önlemlerini artırması gerektiğini gösteriyor" dedi.Global Bilişim Derneği (BİDER) ve CEO'su Şenol Vatansever, konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:"BtcTurk'ün yaptığı açıklamaya göre, saldırı sonucunda sadece 10 adet kripto paranın bulunduğu sıcak cüzdanlardaki bakiyelerin bir kısmı etkilenmiş. Bu siber olay, bireysel yatırımcıların da kendi güvenlik önlemlerini artırması gerektiğini gösteriyor. Kripto varlık ekosisteminde siber güvenlik, hayati öneme sahip. Dijital varlıkların saklanması ve korunması sırasında oluşabilecek güvenlik açıkları ciddi mali kayıplara yol açabilir. Yatırımcıların, kripto varlıklarının büyük bir kısmını internete bağlı olmayan soğuk cüzdanlarda saklamalarını tavsiye ediyorum. Soğuk cüzdanlar, çevrimdışı oldukları için siber saldırılara karşı daha korunaklı. Kripto borsalarında yatırım yapanlar, borsaların güvenlik politikaları hakkında şeffaf bilgi alma, saldırı sonrası uygun şekilde tazmin edilme ve hesaplarına ilişkin düzenli bilgi edinme haklarına sahip. Borsaların yatırımcı varlıklarının güvenliğini sağlama sorumluluğu bulunuyor. Yatırımcıların bu hakların farkında olmaları ve gerektiğinde taleplerini dile getirmeleri önemli."