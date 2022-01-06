Kripto parada 2021’de rekor dolandırıcılık: 14 milyar dolar!

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ YÜZDE 516 OLDU

Geçen yıl 3,2 milyar dolar değerinde kripto para çalınırken, bir önceki yıla göre artış yüzde 516 oldu. Kripto para birimleri, son derece karmaşık bilgisayar hesaplamaları ile üretilirken, dolar ve avro gibi geleneksel para birimlerinin aksine merkez bankaları tarafından kontrol edilmiyor.