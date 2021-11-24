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Haberler Ekonomi Haberleri Kripto para borsasında vurgun! Ona yatırım yapanlar yandı: Hesaplarına erişilemiyor!
Giriş Tarihi: 24.11.2021 13:18 Son Güncelleme: 24.11.2021 13:20

Kripto para borsasında vurgun! Ona yatırım yapanlar yandı: Hesaplarına erişilemiyor!

Kripto para borsasında vurgun! Ona yatırım yapanlar yandı: Hesaplarına erişilemiyor!

Son dönemde yaygınlaşan kripto para borsasında yeni bir dolandırıcılık iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kripto para borsasında işlem gören bir firmanın hesaplarına erişilemediği bildirildi. İşte vurgun yaptığı iddia edilen o kripto para...

Kripto parada yeni bir dolandırıcılık kabusu yaşanıyor.

İddialara göre Heroes Empires Coin şirketine ait kripto para Hecoin dakikalar içerisinde 400 dolardan 2 dolar seviyesine düştü.

Hecoin'in mobil uygulaması ve sosyal medya hesapları da kapatıldı. Yatırımcılara şok yaşatan Hecoin'de ne kadar paranın buhar olduğu ise henüz bilinmiyor.

YATIRIMCILAR SOSYAL MEDYADAN SESLERİNİ DUYURUYOR
Yatırımcılar sitemlerini sosyal medyadan dile getirdi. Yatırımcılar aynı zamanda Hecoin'in reklamını yapan ve öneren sosyal medya fenomenlerine de tepki gösterdi.

Firmanın 'Hecoin Network' isimli sosyal medya hesapları da kapandı.

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Kripto para borsasında vurgun! Ona yatırım yapanlar yandı: Hesaplarına erişilemiyor!
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