Kripto varlık düzenlemesi ile gri listeden çıkılacak

EkonomiKoordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında "kripto varlık düzenleme taslağı, KİT reformu, devlet yardımları" gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, dünya genelinde 1 trilyon doların üzerinde işlem hacmine sahip olan kripto varlıklara yönelik tasarının önümüzdeki dönemde yasalaşacağı belirtildi. Toplantıda, kripto varlık düzenleme taslağı önemli gündem maddelerinden biri olarak öne çıktı. Bununla birlikte toplantı gündeminde KİT reformu ve 102 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Devlet Yardımlarında Mevcut Durum da başlıklar arasında yer aldı.Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Kripto varlık ekosistemini düzenlemek amacıyla yapılan mevzuat çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilmiştir. Taslak yasa teklifinin içerisinde yer alacak hususlar değerlendirilerek düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasalaşması ile ülkemizin gri listeden çıkması için gerekli koşullardan biri yerine getirilmiş olacaktır." Açıklamada, geçen yıl ihracatta OVP hedefinin aşılarak Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığı, cari işlemler açığında gerileme devam ederken Türk lirası varlıklara olan talebin arttığı, sermaye girişlerinin güçlendiği ve Merkez Bankası rezervlerinin de Cumhuriyet tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştığı aktarıldı. ANKARAYAPILAN açıklamada "Kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini desteklemek üzere Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) faaliyetlerini makroekonomik, sektörel, sosyal politikalarla uyumlu ve etkin bir şekilde sürdürmesini sağlayacak KİT yönetişim reformuna ilişkin yapılan çalışmalar ile önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınmıştır. Yapılan çalışmaların nihai hale getirilerek 2024 yılı içinde hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır."