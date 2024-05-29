Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kripto varlık düzenlemesi ile kayıt dışılık azaltılacak
Giriş Tarihi: 30.5.2024

Kripto varlık düzenlemesi ile kayıt dışılık azaltılacak

Kripto varlık düzenlemesi ile kayıt dışılık azaltılacak
Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün ele alınacak. Teklifin etki analizine göre, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle platformlardaki tüm transfer işlemleri kayıt altına alınarak şeffaflığın sağlanması amaçlanıyor. İnternet sitesi erişim engeli veya içeriğin çıkarılması gibi tedbirlerin hızlıca alınmasıyla yatırımcının korunması hedefleniyor. Yaklaşık 100 milyon liralık gelir etkisi oluşturması beklenen düzenleme, bütçeye ek bir mali yük getirmeyecek.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kripto varlık düzenlemesi ile kayıt dışılık azaltılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA