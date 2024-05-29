Kripto varlık düzenlemesi ile kayıt dışılık azaltılacak

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün ele alınacak. Teklifin etki analizine göre, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle platformlardaki tüm transfer işlemleri kayıt altına alınarak şeffaflığın sağlanması amaçlanıyor. İnternet sitesi erişim engeli veya içeriğin çıkarılması gibi tedbirlerin hızlıca alınmasıyla yatırımcının korunması hedefleniyor. Yaklaşık 100 milyon liralık gelir etkisi oluşturması beklenen düzenleme, bütçeye ek bir mali yük getirmeyecek.