Kripto varlıklara karşı olmadığını ancak bir finansal araç tanımına da uymadığını belirten Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Kripto varlıklar ile ilgili düzenleme yaptık. Ben kripto varlıklara karşı değilim. Ön alabileceğimiz bir alan. Burada daha hızlı davranabiliriz. Ama hiçbir karşılığı olmayan kendi standartları içinde hiçbir şeye benzemeyen bir varlık. Finansal sistem kendi içinden böyle bir şey çıkarıyor ve hiç kimse bana kripto varlıkların bir finansal araç olduğunu söyleyemez. Kripto varlıklar sistemin virüsüdür. Matrisi yeninden yükleyecek" dedi.

AI ZAVALLILIK

4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri'nde konuşan Aşan, "Apara sektöre girdiğinde iki kanal vardı. APara'nın sektöre girmesi yolu açtı. Kanalların yarısı ekonomi kanalı oldu. Bu organizasyon içinde tebrik ediyorum" dedi. Finansın geleceği konusunda bir aramada teknolojinin ön plana çıktığını belirten Aşan, "10-15 sayfa gezmişimdir. Ağırlıklı olarak teknolojiyi gördüm. Sektörün yüzde 90'ı için en önemli konu teknoloji şu anda. Bu çerçevede raporlar görüyorsunuz. Artık yapay zekâ (AI) çıkıyor spesifik olarak. Bir taraftan insanın geldiği nokta inanılmaz bir nokta. Hızla ilerliyor ama bir yandan da bu yapay zeka zavallılığın ifadesi. Öyle bir şey yapalım ki bizim yerimize düşünsün. Garip bir şeye kapılmış durumdayız. Hem de garip bir şekilde seviniyoruz" şeklinde konuştu. Finansın geleceği ile ilgili en önemli konunun sistemin sağlamlığı olduğunu belirten Aşan, "Dünyada ciddi bir borçlanma krizi var. 300 trilyon dolar Bunların bir kısmı tahville yapılıyor. 100 trilyon dolar devletlerin 200 trilyon doları özel sektörün borcu. Bu borçları ödenebilir kılmak için dünya enflasyonu seçti. Ama özel sektör borçluluğu azalırken kamu borçluluğu artıyor. Borçlulukta sıkıntı çıkarsa bu bütün finansal sistemin çökmesi demek" dedi.