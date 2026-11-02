Kritik teknoloji ihracatı 86.4 milyar dolara ulaştı

Türkiye, havacılık ve uzay araçlarından silah ve mühimmata, motorlu kara taşıtlarından tıbbi ürünlere, bilgisayardan elektrikli teçhizatlara kadar yüksek teknoloji gerektiren ürünlerde ihracatını artırıyor. Türkiye'nin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı ocak-eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 86.4 milyar dolara çıktı. 6.9 milyar dolar olan yüksek teknolojili ürün ihracatı, bu yılın 9 ayında da 7.4 milyar dolara ulaştı.
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Mete Efendioğlu - Editör