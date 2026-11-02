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Giriş Tarihi: 2.11.2026

Kritik teknoloji ihracatı 86.4 milyar dolara ulaştı

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Kritik teknoloji ihracatı 86.4 milyar dolara ulaştı
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Türkiye, havacılık ve uzay araçlarından silah ve mühimmata, motorlu kara taşıtlarından tıbbi ürünlere, bilgisayardan elektrikli teçhizatlara kadar yüksek teknoloji gerektiren ürünlerde ihracatını artırıyor. Türkiye'nin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı ocak-eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 86.4 milyar dolara çıktı. 6.9 milyar dolar olan yüksek teknolojili ürün ihracatı, bu yılın 9 ayında da 7.4 milyar dolara ulaştı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Kritik teknoloji ihracatı 86.4 milyar dolara ulaştı
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