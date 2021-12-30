Kronnika’ya ikinci turda 400 bin dolar yatırım

Dünyanın en çok zaman kazandıran şirketi olma vizyonuyla büyümeye devam eden robotik süreç otomasyonu markası Kronnika, 400 bin dolar yatırım aldı 2019'da Albaraka Garaj
hızlandırma programını başarıyla tamamlayan ve sonrasında APY Ventures
Fintech GSYF'den pre-seed yatırımı alan Türkiye'nin ilk yerli Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) markası olan Kronnika, APY Ventures'ın 3 fonu (Fintech / Start-up / Bilişim Vadisi) ile liderlik ettiği yatırım turunda, Magna Ventures
, Barış Sivri
, Serra Uluğaşkun ve Veysel Aral'ın katılımı ile 400 bin dolar yatırım aldı.
KURUMSAL MÜŞTERİ
Kronnika'nın Kurucu Ortağı Kıvanç Sürel; yeni yatırımla oluşan finansmanı, teknoloji AR&GE ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde kullanacaklarını ve Kronnika'yı benzersiz iş fikirleriyle yurt dışı liginde yükselterek yabancı kurumsal müşteri sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Kurucusu ve Yöneticisi oldukları 3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile tura liderlik eden Albaraka Portföy
Genel Müdürü Emin Özer ise, "Albaraka Portföy'ün ilk yatırımları arasında yer alan Kronnika'nın bu denli gelişim göstermesi çok kıymetli. Yenilikçi ve Teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapmayı 2022 yılında da sürdürecek ve ekosisteme gerekli desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.