Kruvaziyer gemileri Türkiye’ye akın etti: En çok turist bu tatil beldesine geldi

Türkiye'nin kruvaziyer turizminde 2026'nın ocak-temmuz döneminde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre 7 ayda 18 limana demirleyen 656 kruvaziyerle 1 milyon 70 bin 481 yolcu hareketliliği gerçekleşti. Böylece kruvaziyer turizmi yolcu verilerinin tutulmaya başlandığı 2011'den bu yana ocak-temmuz döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.
TEMMUZDA 314 BİNDEN FAZLA YOLCU
Kruvaziyer turizminde yılın en yoğun ayı temmuz oldu. Temmuz ayında 168 kruvaziyer limanlara uğrarken toplam yolcu hareketliliği 314 bin 26 olarak kaydedildi.
Aylara göre yolcu hareketliliği ocakta 18 kruvaziyerle 28 bin 625, şubatta 12 kruvaziyerle 24 bin 123, martta 26 kruvaziyerle 41 bin 39, nisanda 99 kruvaziyerle 103 bin 896, mayısta 169 kruvaziyerle 257 bin 897 ve haziranda 164 kruvaziyerle 300 bin 875 oldu.
EN FAZLA KRUVAZİYER KUŞADASI'NA UĞRADI
Ocak-temmuz döneminde 18 limana toplam 656 kruvaziyer uğrak yaptı. En fazla kruvaziyer Kuşadası'na geldi. Kuşadası, 274 kruvaziyer ve 480 bin 983 yolcu hareketliliğiyle ilk sırada yer aldı.
İstanbul ise 119 kruvaziyer ve 265 bin 369 yolcuyla ikinci sırada bulunurken, Marmaris 28 kruvaziyer ve 78 bin 319 yolcu, Bodrum 59 kruvaziyer ve 68 bin 633 yolcu, İzmir ise 35 kruvaziyer ve 66 bin 398 yolcu ağırladı.
Diğer limanlarda gerçekleşen kruvaziyer ve yolcu hareketliliği ise şöyle:
Alanya'da 5 kruvaziyerle 6 bin 734, Amasra'da 15 kruvaziyerle 13 bin 351, Antalya'da 8 kruvaziyerle 19 bin 378, Bozcaada'da 13 kruvaziyerle 8 bin 203, Çanakkale'de 25 kruvaziyerle 14 bin 208, Çeşme'de 39 kruvaziyerle 22 bin 866, Datça'da 1 kruvaziyerle 226, Dikili'de 10 kruvaziyerle 1.643, Fethiye'de 1 kruvaziyerle 1.142, Göcek'te 6 kruvaziyerle 860, Kaş'ta 7 kruvaziyerle 13 bin 129, Samsun'da 7 kruvaziyerle 6 bin 32 ve Trabzon'da 4 kruvaziyerle 3 bin 7 yolcu hareketliliği yaşandı.
GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİ GERİDE BIRAKILDI
Geçen yılın ocak-temmuz döneminde Türkiye'deki limanlara 675 kruvaziyer uğrak yapmış ve toplam 1 milyon 58 bin 752 yolcu hareketliliği gerçekleşmişti.
Bu yılın aynı döneminde kruvaziyer sayısı 656'da kalmasına rağmen yolcu sayısı 1 milyon 70 bin 481'e yükseldi. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre yolcu hareketliliğinde 11 bin 729 kişilik artış kaydedildi.
2011'DEN BU YANA EN YÜKSEK OCAK-TEMMUZ RAKAMI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kruvaziyer turizmi verilerinin kaydedilmeye başlandığı 2011'den bu yana ocak-temmuz döneminde 1 milyon yolcu sınırının aşıldığı yıllar arasında 2011 ve 2013 de bulunuyor.
2011'in ocak-temmuz döneminde 1 milyon 15 bin 97, 2013'ün aynı döneminde ise 1 milyon 53 bin 692 yolcu hareketliliği gerçekleşmişti. 2026'da ulaşılan 1 milyon 70 bin 481 yolcu ile bu dönemlerin tamamı geride bırakıldı.