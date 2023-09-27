Kruvaziyer yolcu sayısı bu yıl 906 bini aştı

Türkiye kruvaziyer turizminde hareketlilik devam ederken bu yılın 8 aylık döneminde hem gemi sayısı hem de kruvaziyer turist sayısında artış oldu.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yılın ocak-ağustos döneminde limanlara 597 kruvaziyer yanaşırken bu yılın aynı döneminde gemi sayısı yüzde 20,4 artışla 719'a çıktı. Aynı dönemde kruvaziyer turist sayısı da yüzde 64 yükselişle 552 bin 581'den 906 bin 582'ye yükseldi.

Kuşadası, söz konusu dönemde 331 gemi ve 498 bin 763 yolcuyla en fazla kruvaziyer gemi ve turiste ev sahipliği yapan liman oldu. İstanbul Galataport'a 126 gemi yanaşırken 217 bin 337 yolcu geldi.

Bodrum'u 55 bin 537 kurvaziyer turist ziyaret ederken bu limanı 42 bin 937 yolcuyla Çeşme Limanı takip etti. Antalya 17 bin 855, Marmaris 14 bin 150, Çanakkale 13 bin 549, İzmir 9 bin 127 kruvaziyer yolcusu ağırladı.

YOLCU SAYISININ 1 MİLYONU AŞMASI BEKLENİYOR

Celestyal Cruises Türkiye Direktörü ve Karavan Turizm Cruise Direktörü Özgü Alnıtemiz, AA muhabirine, sektörde daralma yaşanan günleri geride bıraktıklarını söyledi. Gelen gemi sayısının her geçen gün arttığını belirten Alnıtemiz, Kuşadası ve İstanbul başta olmak üzere Bodrum, İzmir, Trabzon, Mersin gibi birçok limanda hareketlilik olduğunu ifade etti. Alnıtemiz, "Kruvaziyer gemileriyle ülkemize gelen yolcu sayısının sene sonuna kadar 1 milyonu aşması bekliyoruz." dedi.

Yolcularının ağırlıkla Amerikalılardan ve Avrupalılardan oluştuğunu dile getiren Alnıtemiz, yıl sonuna kadar 20 bin Türk turisti de ağırlayacaklarını söyledi. Alnıtemiz, eylül ayı itibarıyla filolarına ekledikleri yeni geminin rotasına Türkiye limanlarını aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Biz aynı zamanda üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde kruvaziyer bilinirliğinin artırılması, gelen gemilere daha çok yolcu bindirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kruvaziyer bir kültürdür. Tarihi, kültürü, doğasıyla dünya çapında gezmeyi, keşfetmeyi seven kruvaziyer yolcularının ilgi odağı Türkiye. En çok tercih edilen destinasyonlardan biri olan Akdeniz çanağının göbeğinde bulunuyoruz. Bu destinasyonlar için Türkiye olmazsa olmaz bir konumda ve değerde. Kruvaziyer sektörü, ülkemizde çok büyük potansiyele sahip. Dünya kruvaziyer devleri de bunun farkında."

"KRUVAZİYER GEMİLERİ TÜRKİYE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYOR"

Royal Caribbean Türkiye Temsilcisi ve Sunorama Cruises Genel Müdürü Alper Taşkıranlar da yıl sonunda Kovid-19 salgını öncesindeki yolcu sayısını geçeceklerini ifade ederek, özellikle Amerika pazarında ciddi bir canlanma yaşandığını, tüm destinasyonlarda gemilerdeki doluluk oranlarının yüzde 85'inin Amerikalılardan oluştuğunu belirtti. Taşkıranlar, "Bu sene hem Türkiye limanlarından hareket eden hem de uçaklı paket olarak sunulan kruvaziyer turlara talep çok fazla oldu. Unutulmaması gereken bir nokta ise bir gemi turistinin kişi başı beklenen ortalama turizm geliri hedefinin 5 katı döviz bıraktığıdır. Bu da kruvaziyer gemilerinin Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığını gösteriyor." dedi.