Kruvaziyerde hedef 2 milyon turist!

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi haziran ayı olağan meclis toplantısı DTO İzmir Şubesi Meclis Başkanı Argun Gündüç idaresinde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın denizlerimizde egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olduğunu söyledi. 1 Temmuz'un daha etkin kutlanması gerektiğini söyleyen Öztürk, denizciliğin daha fazla değeri hak ettiğini kaydetti.

'TÜRK SAHİPLİ GEMİ FİLOSU SON 2 YILDA YÜZDE 50'EN FAZLA BÜYÜDÜ'

Türk sahipli ve Türk bayraklı gemi filosunun büyümeye devam ettiğini dile getiren Öztürk, "Türk sahipli gemi filosu son 2 yılda yüzde 50'en fazla büyüdü. Dünyada ilk 10 ülke arasında yer alma hedefine doğru ilerliyoruz. Limanlarımızda ilk beş ayda 5,6 milyon TEU konteyner, 225 milyon ton yük elleçlendi. İzmir ve Ege Bölgemiz, ülkemizin en önemli lojistik merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. 220 limanla doğrudan bağlantısı olan limanlarımızda ocak-mayıs döneminde 993 bin TEU konteyner, 41 milyon ton yük elleçlendi. Limanlarımızın yapıcı rekabet içinde verimli şekilde çalışması, liman-demiryolu-sanayi bölgesi entegrasyonu, Kuzey Ege Çandarlı Liman Projesi ve geçtiğimiz haftada planları askıya çıkan Kemalpaşa Lojistik Merkezi sayesinde bölgemiz denizciliğinin daha ileriye gideceğine inanıyoruz. Oda olarak biz de 'Denizci Millet Denizci Ülke' hedefimiz doğrultusunda canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

YUNAN ADALARI'NA GİDEN YOLCU SAYISI 100 BİN'E ULAŞTI'

Kapıda vize uygulamasının da etkisiyle Yunan adaları seyahatlerinin oldukça revaçta olduğuna dikkati çeken Öztürk, "28 Haziran itibariyle İZDENİZ 24 gemi ile Midilli'ye 2 bin 544 yolcu taşıdı. Çeşme-Sakız Hattında çalışan feribotların taşıdığı yolcu sayısı 61 bin 717 oldu. Kuşadası'ndan Samos'a ve geçtiğimiz günlerde başlayan Patmos'a ilk 6 ayda 32 bin 63 yolcu taşındı. Sadece Şubemizin sorumluluk sahasındaki limanlardan Yunan Adaları'na giden yolcu sayısı 100 bin'e ulaştı" diye konuştu.

'KRUVAZİYERDE ŞANSIMIZ YAVER GİDİYOR'

Kruvaziyer turizminde sürekli bir yükseliş ivmesini yaşandığını aktaran Öztürk, "İzmir Limanı'na 21 gemi ile 41 bin 800 yolcu geldi. Ayrıca 1618 yolcu İzmir'den kruvaziyer gemilerine biniş yaptı" dedi. Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün aldığımız bilgiye göre, 1 Yunan limanına gidecek kruvaziyer rotadan çıkıp Marmaris'e geldi. Santorini iptal, yerine Marmaris. Kruvaziyer turizmi değişik bir noktaya gitmeye başladı. Avrupa'da birçok liman kruvaziyer istemiyor. Barselona, Amsterdam, Yunan adaları. Bunun nedeni fazla turistin gelmesinin karbon emisyonlarını artıyor olması, çok fazla turistin lokal insanları rahatsız eder noktaya gelmesi. Özellikle Barselona ve Venedik'te kruvaziyer gemi sayıları azalıyor. Bu hatlarda o bölgelere yakın yeni destinasyonlar oluşmaya başladı. Barselona'ya daha az gemi gideceği için yakın coğrafya alternatif oluşturmaya çalışılıyor. Bunun bize kesinlikle avantajı olur. Kruvaziyerde şansımız yaver gidiyor. Nereden baktığınıza bağlı, iyi para harcayan turist ülke menfaatine. Barselona'nın, Venedik'in yaptığı şımarıklık gibi gelmiyor değil" ifadelerinde bulundu.

YILIN İLK YARISINDA KUŞADASI'NA 183 GEMİ GELDİ

Öztürk, "Yılın ilk yarısında Kuşadası'na gelen gemi sayısı 193, yolcu sayısı 248 bin 712 oldu. Ulusoy Çeşme Limanı'na 37 kruvaziyer gemi ile 7 bin 392 yolcu geldi. Sorumluluk sahamızdaki kruvaziyer limanlarına toplam 251 gemi ile 300 bine yakın turist geldi. Kruvaziyer gemileriyle ülkemize gelen yolcu sayısı geçen yıl 1.5 milyon olmuştu. Bu yıl 2 milyon hedefini çok rahat yakalayacağımıza inanıyoruz" dedi.