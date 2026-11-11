Küçük bir serada başladı ithal ürünlere rakip oldu

Türkiye'nin tohumda dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla yola çıkan ziraat mühendisi Büşra Altuntaş, kurduğu Petektar Tohum ile yerli tohum geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Uzun yıllar süren ıslah çalışmaları sonucunda geliştirdiği PTK- 40 silor salatalık tohumu, ithal ürünlere alternatif oluşturarak, Türk tohumculuğuna önemli bir katkı sundu. 2024 yılında Tarımsal Ar-Ge Merkezi ünvanını alan şirket, iklim değişikliğine ve tarımsal hastalıklara dayanıklı çeşitler geliştirmeye odaklanıyor. 2026 yılında Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda finale kalan Büşra Altuntaş ile girişimcilik hikâyesini ve gelecek hedeflerini konuştuk...

Girişimcilik için erken olduğunu düşünen genç kadınlara ne söylemek istersiniz?

Erken değil, hemen başlayın! Yapay zekâ gibi geleceği şekillendiren bir alanda fikriniz ve enerjiniz varsa vakit kaybetmeden harekete geçmelisiniz. En büyük tecrübeleri adım attıkça kazanırsınız. Hayallerinizi ertelemeyin, cesaretle başlayın.

Petektar Tohum'un kuruluş hikâyesini anlatır mısınız?

Aileden gelen hazır bir iş imkânımın ya da sermayemin olmaması, Ziraat Fakültesi mezunu olmamla birleşince kendi yolumu çizmemi sağladı. Ülkemizin tohumda dışa bağımlı olduğunu görünce "Neden biz yapmıyoruz?" sorusu yola çıkmamda etkili oldu.

YERLİ TOHUMA GÜVEN VAR



PTK-40 silor salatalık tohumunun hikâyenizdeki yeri nedir?

PTK-40 geliştirilmeden önce çiftçilerimiz bu türde ithal tohumlara bağımlıydı. İthal tohumların fiyatı yüksekti ve yerli bir alternatif bulunmuyordu. PTK-40, üreticilerimiz için önemli bir seçenek oluşturdu. Uzun yıllar süren ıslah çalışmalarım sonucunda geliştirdiğim ilk çeşit olması nedeniyle benim için de çok değerli. Ülkem için faydalı olmak ve üreticilerimizin yerli tohuma güvenmesi beni mutlu ediyor.

Petektar Tohum'un sektördeki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Petektar Tohum, özellikle salatalık tohumu alanında önemli bir başarı yakaladı. Ar-Ge çalışmalarımızla sektörün ihtiyaçlarına cevap veren yenilikçi çeşitler geliştiriyoruz. Salatalık tohumu denildiğinde akla gelen öncü markalardan biri olmak bizim için önemli bir kazanım.

Ar-Ge yatırımları size nasıl katkı sağladı?

Ar-Ge yatırımlarımız, yenilikçi ve kaliteli çeşitler geliştirmemizi sağlayarak sektörde öne çıkmamıza katkıda bulundu. 2024 yılında aldığımız Tarımsal Ar-Ge Merkezi ünvanı, bilimsel altyapıya verdiğimiz önemin göstergesi. Çalışmalarımızla sektörde farklılaşmayı ve konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Sizce geleceğin tohumu hangi özelliklere sahip olmalı?

Ar-Ge projelerimizde iklim değişikliğine, kuraklığa ve hastalıklara karşı dayanıklılık üzerinde yoğunlaşıyoruz. Geliştirdiğimiz çeşitlerin değişen koşullara uyum sağlaması için çalışıyoruz. Geleceğin tohumu dayanıklı ve sürdürülebilir olmalı.

Türkiye'nin kendi tohumunu geliştirmesi neden önemli?

Yerli tohum geliştirmek, gıda güvenliği ve tarımsal bağımsızlığımız açısından büyük önem taşıyor. Dışa bağımlılığın azalması, çiftçilerimizin maliyetlerini düşürürken ülke ekonomisine de katma değer sağlıyor. Türk tohumculuğu, Ar-Ge odaklı üretimiyle küresel pazarlarda büyüme potansiyeline sahip.

2026 yılında Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nın finalistleri arasındaydınız. Bu yarışmaya başvurmaya nasıl karar verdiniz?

Çalıştığım Halkbank şubesinin müdürünün yönlendirmesiyle yarışmaya başvurdum. Farklı sektörlerden başarılı kadın girişimcilerle tanışmak ve onların hikâyelerini dinlemek hem benim hem de Petektar Tohum'un gelişimi açısından ilham ve motivasyon kaynağı oldu.

Petektar'ı önümüzdeki yıllarda nerede görmek istiyorsunuz? Küresel marka hedefiniz sürüyor mu?

En büyük hedefim, Petektar'ı küresel pazarda daha güçlü bir konuma taşımak ve Türkiye'den çıkan bir markayı dünyada tanınır hale getirmek. Ancak ekonomik krizler ve ticari belirsizlikler nedeniyle şu aşamada önceliğim mevcut yapımızı korumak, finansal dengemizi sürdürmek ve temkinli ilerlemek. Küresel marka olma hedefimizi koruyoruz.



PES ETMEDEN ÇALIŞMAK ŞART

KÜÇÜK bir serada başlayan girişimcilik yolculuğu, Büşra Altuntaş'a kararlılığın önemini gösterdi. Kadın girişimcilere seslenen Altuntaş, "Başarının temelinde pes etmeden çalışmak, kendine inanmak ve hayallerinin peşinden gitmek var" diye konuşuyor.



YERLİ ALTERNATİF OLUŞTURDU

BÜŞRA Altuntaş'ın uzun yıllar süren ıslah çalışmalarıyla geliştirdiği PTK-40 silor salatalık tohumu, ithal ürünlere bağımlı üreticiler için yerli bir alternatif oluşturdu. Altuntaş'ın geliştirdiği ilk çeşit olan PTK-40, Petektar Tohum'un gelişiminde önemli bir yere sahip.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör