Küçük hesapla büyük vurgun!

SABAH'ın önceki gün gündeme getirdiği "Özel Hastanelerin Provizyon Oyunu" başlıklı haberi ses getirdi. Aynı sorunları yaşayan vatandaşlar, mail ve telefon yoluyla bize ulaştı. Sosyal medyadan da yaşadıklarını aktaran vatandaşlar, özel hastanelerin küçük hesaplarla yaptıkları büyük vurguna isyan ediyor. Özel hastanelerin şeytanın aklına dahi gelmeyecek vurgun yöntemleri 'bu kadar da olmaz' dedirtiyor. Öyle ki serum ücreti ödetip fişe 'muayene' yazan da var, hem özel sigortadan hem de hastadan ücret alan da... İşte özel hastane mağdurlarının yaşadıkları...3 yaşındaki kızımın muayenesi için özel bir hastaye gittik. Eşim, benim ve kızımın Tamamlayıcı Sağlık Sigortamız var. Daha önce sağlık sigortası kapsamında muayene olduk ve 15 TL sabit ücret ödedik ancak bu sefer bizden tam muayene ücreti istediler. 0-6 yaş için hastaneye özel böyle bir uygulama olduğu söylendi. Sigortaya sunulan provizyona baktım ve sigortadan onay alınmasına rağmen bu ücret bizden de alındı. Hastaneden iade talep ediyorum fakat muhatap bulamıyorum.Babamın anjiyosu için üzere özel bir hastaneye giriş yaptık. Operasyon saati yaklaşınca sigorta onayını beklemeden anjiyo için nakit 10 bin TL talep edildi. Sigortadan provizyon onayı alınınca çıkış yaparken 10 bin TL'yi nakit vereceklerini söylediler ancak vermediler. Fatura da vermediler.Kalp ağrısı şikâyeti ile özel bir hastaneye acilden girdim. Kalp krizi geçirdiğimi söylediler. Anjiyo oldum. Taburcu olurken 55 bin TL hesap çıkardılar. Kırmızı alan hastası olduğumu söylememe rağmen kabul etmediler. E-nabızdan kaydımın poliklinik muayenesi olarak açıldığını gördüm.Özel bir hastanede doktorum MR istedi. MR ekibi dışarıdan geldi diyerek, sigortam karşıladığı halde 2.000 TL aldılar.Kızım için özel bir hastaneye gittik. Kayıt yaptırırken personel bize, özel sağlık sigortamız olsa da hasta kabul kotasının günlük 60 kişilik olduğunu ve dolduğunu iletti. Alacağım hizmetler için ücret ödeyeceğimi söyledi. 1.800 TL ödedim. Sigortam ise bana kota diye bir şey olmadığını söyledi. Çocukları özellikle Acil'den almıyorlar, çocuk polikliniğini 24 saat açık tutup Özel Sağlık Sigortası olandan da ücret alıyorlar.Özel bir hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında önce SGK girişi yapılıp sonrasında da Katılım Sağlık Sigortası girişi yapıldı. Sadece SGK girişi yapsam 2.500 TL fark çıkan işlemde fizik tedavi limitimden 9.500 TL provizyon işlemi yapıldı. Provizyon hilesi yapıyorlar. Benim limitlerimden düşülen bu 7.000 liralık fark kimin cebine giriyor?Özel bir hastanede ön çapraz bağ ameliyatı oldum. Hastane ameliyat öncesi Özel Sağlık Sigortamın tüm işlemleri karşıladığını, çıkışta hiçbir ödeme yapmayacağımı söyledi. Ameliyat esnasında menüsküs yırtığı da tespit edilmiş ve ameliyatta bununla alakalı da işlem yapılmış. Taburcu olurken, "Ameliyatta SGK'nın kapsamadığı ekipmanlar kullanıldı" denilerek benden 22 bin 896 TL ücret talep edildi ve ödemezsem hastaneden taburcu olamayacağım söylendi. Üstelik fatura dahi verilmedi. Birçok yetkili ile görüştüm ama herkes topu birbirine atıp işin içinden sıyrılmaya çalıştı.