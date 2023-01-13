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Giriş Tarihi: 13.1.2023 09:05

Küçük ölçekli balıkçılara destek ödemeleri artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, küçük ölçekli balıkçılıkta 2023 yılı için destek tutarları artırıldı.

AA
Küçük ölçekli balıkçılara destek ödemeleri artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, denizlerde avcılık yapan 12 metre altı ve iç sulardaki balıkçı teknelerinin dahil olduğu desteklemede, gemi boylarına göre birim destekleme tutarları geçen yıla oranla yüzde 240-314 oranları arasında yükseltildi.

Birim destekleme tutarları en düşük 3 bin 500 lira, en yüksek ise 6 bin lira olacak şekilde düzenlendi.

Ayrıca Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Balıkçılığa Kadın Eli Değecek" projesiyle balıkçı gemisi sahibi veya ortağı olan kadın balıkçılara yüzde 25 ek destek uygulaması da bu yıl ilk defa hayata geçirildi.

Balıkçılara yapılacak destekleme ödemeleri ile ilgili takvim ilerleyen günlerde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından internet sitesi, sosyal medya ve basın yayın organları aracılığıyla paylaşılacak.

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Küçük ölçekli balıkçılara destek ödemeleri artırıldı
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