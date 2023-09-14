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Giriş Tarihi: 14.9.2023 10:48

Küçükbaş hayvan sayısı 53,3 milyon oldu

Türkiye'de haziran sonu itibarıyla büyükbaş hayvan sayısı 16,7 milyon, küçükbaş hayvan sayısı 53,3 milyon oldu.

AA
Küçükbaş hayvan sayısı 53,3 milyon oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran 2023 dönemine ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı haziranda 16 milyon 688 bin baş olarak kayıtlara geçti. Sığır sayısı haziran ayı sonu itibarıyla geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2 azalarak 16 milyon 521 bin baş, manda sayısı ise yüzde 2,9 azalarak 167 bin baş olarak gerçekleşti.

Küçükbaş hayvan sayısı aynı dönemde 53 milyon 274 bin baş oldu. Koyun sayısı haziran ayı sonu itibarıyla geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,7 azalarak 42 milyon 565 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 7,5 azalarak 10 milyon 709 bin baş olarak hesaplandı.

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Küçükbaş hayvan sayısı 53,3 milyon oldu
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