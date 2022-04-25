Kule ışıklandı, ilçe renklendi

Türkiye'de Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı projesinin son rötüşleri hız kesmeden devam ediyor. 3 Nisan 2017'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusu tamamlandı.
Ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı şeklindeki kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlanan dev projede, geçtiğimiz günlerde test uçuşlarına başlanmıştı.
IŞIL IŞIL AÇILIŞI BEKLİYOR
Hummalı çalışmalar sonucunda altyapı inşaatında sona gelinen ve pist, taksi yolları imalatı tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı'nda şerit saha düzeltmeleri devam ediyor. Rize'nin yıllardır hayali olan havalimanında pistin ve apronların çizgileri de çekildikten sonra ışıklandırmada da artık sona gelindi. Çay bardağı şeklindeki kulesi ile dikkat çeken havalimanı, kulenin dış cephesinde bulunan ışıklar aracılığı ile gösterilen Türk Bayrağı ile geceleri görsel bir şölen sunmaya başladı.
KENTTE DEV PROJELER DEVAM EDİYOR
Rize'de 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusu üzerine inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı'nın yanı sıra yine deniz dolgusuna inşası devam eden iki proje daha bulunuyor. Gündoğdu mahallesinde 350 dönümlük dolgu sahası hazırlanarak Şehir Hastanesi ve İyidere ilçesinde Lojistik Merkez inşaatı da devam ediyor.