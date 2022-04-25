Kule ışıklandı, ilçe renklendi

IŞIL IŞIL AÇILIŞI BEKLİYOR

Hummalı çalışmalar sonucunda altyapı inşaatında sona gelinen ve pist, taksi yolları imalatı tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı'nda şerit saha düzeltmeleri devam ediyor. Rize'nin yıllardır hayali olan havalimanında pistin ve apronların çizgileri de çekildikten sonra ışıklandırmada da artık sona gelindi. Çay bardağı şeklindeki kulesi ile dikkat çeken havalimanı, kulenin dış cephesinde bulunan ışıklar aracılığı ile gösterilen Türk Bayrağı ile geceleri görsel bir şölen sunmaya başladı.