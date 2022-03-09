Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizm hedefini açıkladı

"YANMIŞ BİR ORMAN ARAZİSİNİN TURİZM KONAKLAMA TAHSİSİNE AÇILDIĞINA DAİR HİÇBİR ÖRNEK YOK"

Son bir haftadır İstanbul'a günlük ortalama 40 bin turist girişi olduğuna işaret eden Ersoy, salgın öncesi rakamları yakaladıklarının altını çizerek, bu rakamların pazar çeşitliliği stratejisinin ne kadar hızlı sonuç verdiğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Bakan Ersoy, TGA'nın bu sene 100 milyon doların üzerinde bir tanıtım bütçesi kullanacağını vurgulayarak, "Şu anda geçmişten bugüne kadar Türkiye'deki en yoğun, dünyada da en etkili tanıtım yapıyoruz. Çok para harcamanız önemli değil. Parayı doğru yere harcamanız ve etkili tanıtım yapmanız önemli." ifadelerini kullandı.

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununda yapılan değişikliklere de değinen Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Birincisi, belediyelerin otel ruhsatı yetkileri elinden alınıyor deniliyordu. Tam tersi belediyenin yetkisi şart koşuluyor. İkincisi, yanan ormanlık alanlar turizme açılacak ve tek yetkili Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğu iddiasıydı. Şimdi bakın burada da yanlış bir algı var. 1982'de hazırlanan bu yasayla 3 tane bakanlığa turizm konaklama amaçlı konaklama tahsisi yapma yetkisi veriliyor. Sonrasında 2008 yılında AK Parti hükümetleri zamanında 3 tane kısıtlama getiriliyor. 'Artık sınırsız olarak ormanlar tahsis edilmesin. Sınırsız emsal verilmesin ve yüzde 30'la kısıtlansın. Bir de orman arazisine yatırım alanı açan, o alanın 3 katı kadar orman arazisi için ihtiyaç duyulan finansmanı sağlasın.' deniliyor. 2021'de ise bu kanunda konaklama konusunda uzman bakanlık Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğu için konaklamayla ilgili tahsisler bundan sonra sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılsın (istendi). Burada da denildi ki; Kültür ve Turizm Bakanlığı kafasına göre yapamaz. Tarım ve Orman Bakanlığından araziyi isteyecek. Uygun görülürse tahsis işlemine başlayabilecek."

Mehmet Nuri Ersoy, yanan orman arazilerinin anayasa ile korunduğuna işaret ederek, yanmış bir orman arazisinin turizm konaklama tahsisine açıldığına dair hiçbir örneğin bulunmadığının altını çizdi.