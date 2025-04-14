Kulüplere son bir yılda 28.7 milyar TL nakit kaynak

Hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören futbol kulüplerinin, banka borçları ile birlikte vergi ve futbolcu ücretlerini ödeyebilmek için gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımları yatırımcıları isyan ettirdi. Son olarak Beşiktaş ve Trabzonspor'un açıkladığı rekor bedelli sermaye artırımları ile birlikte, 4 büyük kulübün son 1 yılda gerçekleştirdikleri bedelli sermaye artırımlarının büyüklüğü 28.7 milyar liraya ulaştı. Sermaye artırımının 12 milyar lirasını borsadaki yatırımcılar karşılarken, 16.6 milyar lirası kulüplerin kasasından çıktı.Kulüplere 12 milyar lira kaynak aktaran borsadaki yatırımcılar, son 1 yılda hisse performanslarında da hayal kırıklığına uğradı. BIST-100 Endeksi'nin yüzde 4 düştüğü son 1 yılda, spor endeksindeki kayıp ise yüzde 39'u geçti. Son 1 yılda Beşiktaş hisseleri yüzde 80.99, Trabzonspor yüzde 19.07, Galatasaray hisseleri ise yüzde 14.33 düştü. Fenerbahçe ise yüzde 22.5 prim yaptı.2024'ün Ağustos ve ekim aylarında 2 bedelli artırım yapan Trabzonspor, bu ay tarihi bir operasyonun da fitilini ateşledi. Trabzonspor, geçmiş yıl zararını kapatabilmek için, iki adımlı bir hamle yapacak. Öncelikle sermayesi yüzde 85.3 azaltılarak 1.1 milyar liraya indirilecek. Daha sonra ise yüzde 581.8 bedelli artırımla tekrar 7.5 milyara çıkarılarak 6.4 milyarlık kaynak girişi sağlanacak. Bu operasyondan elde edilen gelirin yüzde 55'i Denizbank'a olan kredilerin ödenmesi kullanılacak. Trabzonspor son 6 ayda borcunu 10.6 milyar liradan 6.9 milyara indirdi.Beşiktaş, Haziran 2024'teki 960 milyon liralık bedelli artırımın ardından, bu ay da önemli bir karar aldı. Şirket sermayesini yüzde 400 bedelli artırarak 6 milyara çıkaracak. Pay başına 2 liradan kullandırılacak sermaye artırımından 9.6 milyar lira gelir elde edilmesi planlanıyor. Bu gelirin yüzde 70-75'i kredi ödemelerinde, yüzde 15-20'si futbolcu maaşlarında kullanılacak.Geçen yılın sonunda sermayesini 152.5 oranında bedelli artırarak 250 milyon liraya çıkarıp 906.1 milyon lira gelir elde eden Fenerbahçe, geçen hafta kritik bir hisse satışı gerçekleştirdi. Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 4.8'ini oluşturan 12 milyon adet hissenin, 46.1 liradan yabancılara satıldığı bildirildi. Fenerbahçe'nin hisseleri Şubat 2004'te Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Yaklaşık 21 yılda 4.2 milyon adet net alım yapan yabancı, 1 günde 12 milyon adet alıma imza attı.Süper Lig'in lideri Galatasaray geçtiğimiz yılın sonunda sermayesini 1 milyar 80 milyon liradan 5.4 milyar liraya çıkararak 4.3 milyar lira nakit girişi sağladı. Galatasaray son olarak kayıtlı sermaye tavanını 5.4 milyar liradan 29 milyara çıkarma kararı alarak, yeni sermaye artırımının da sinyalini verdi. 9 aylık bilançolar itibarıyla 4 büyük kulübün toplam borcu 44.4 milyar TL'ye ulaştı. Söz konusu borç 2023'ün aynı döneminde 30.8 milyar TL olmuştu.