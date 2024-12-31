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Giriş Tarihi: 31.12.2024 15:32

Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 900 milyon lira azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 36 milyar 111,3 milyon dolar seviyesine kadar geriledi.

AA
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 900 milyon lira azaldı

Kur Korumalı Mevduat hesaplarınan erime devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 36 milyar 111,3 milyon dolar seviyesine düştü.

DDKKM 6,3 DOLAR AZALDI

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin kasım ayı sonuçlarını yayımladı. Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi kasımda 6,3 milyar dolar azalarak 42,4 milyar dolardan 36,1 milyar dolara geriledi.

KKM BAKİYESİ 36 MİLYAR DOLAR

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 3,5 milyar dolar düşüşle 32,3 milyar dolardan 28,8 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 2,8 milyar dolar azalarak 10,1 milyar dolardan 7,3 milyar dolara indi. Türk lirası KKM stok bakiyesi de kasımda 900 milyon lira azalışla 1,3 milyar liradan 400 milyon liraya düştü. Açıklanan veriler, toplam KKM bakiyesinin 36 milyar 111,3 milyon dolar olduğuna işaret etti.

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Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 900 milyon lira azaldı
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