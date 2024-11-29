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Giriş Tarihi: 29.11.2024 15:40

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında erime sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz dönüşümlü ve Türk Lirası kur korumalı mevduat hesaplarının güncel bakiyeleri açıklandı.

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında erime sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarına yönelik son verileri paylaştı.

KKM HESAPLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Merkez Bankası verilerine göre, DDKKM'nin toplam stok bakiyesi ekim ayında 6,1 milyar dolar azalarak 48,5 milyar dolardan 42,4 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişilere ait DDKKM bakiyesi 3,6 milyar dolar azalarak 35,9 milyar dolardan 32,3 milyar dolara gerilerken, tüzel kişilere ait DDKKM bakiyesi ise 2,5 milyar dolar düşüşle 12,6 milyar dolardan 10,1 milyar dolara indi.

Aynı zamanda, Türk Lirası KKM stok bakiyesi de ekim ayında 1,5 milyar lira azalarak 2,8 milyar liradan 1,3 milyar liraya geriledi. Genel olarak, toplam KKM bakiyesi yaklaşık 42 milyar 440 milyon dolar seviyesine ulaştı.

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Kur Korumalı Mevduat hesaplarında erime sürüyor
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