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Giriş Tarihi: 18.10.2026

Kurallara aykırı gıda taşıyanlara ceza katlandı

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Kurallara aykırı gıda taşıyanlara ceza katlandı
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nın yayınladığı yeni yönetmelikle bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasına ilişkin kurallara uymayanlara verilecek cezalar artırıldı. Buna göre, taşımacılık kurallarını ihlal eden "Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetlerinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma" kapsamında ATP İşletme Yetki Belgesi sahibine ve onay kuruluşuna 12 bin 758 lira idari para cezası verilecek. Bozulabilir gıdaların taşımacılığında kullanılan özel nakliye ekipmanının mevzuata uygun olmaması durumunda, ATP İşletme Yetki Belgesi sahibi merkezler ve onay kuruluşunda yönetmeliğe aykırı bir durumun tespiti halinde de 12 bin 758 lira idari para cezası kesilecek.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Kurallara aykırı gıda taşıyanlara ceza katlandı
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