Kurallara uyan %10 az ödeyecek

Sigortacılıkve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) çalışmasına göre mevcut 7 basamaklı sisteme 0 ve 8 basamakları getiriliyor. Mevcut uygulamada yeni otomobil alan kişi sisteme 4'üncü basamaktan giriyor. Kaza yapmadığı veya hasar üretmediği her yıl yukarıya doğru tırmanıyor. Eğer 4 yıl kaza yapmaz ise 7'inci basamağa geliyor ve bu vatandaşların sigorta primi yüzde 40 daha ucuz oluyor. Tersi olursa yeni kaza yapılırsa 4'ten 3.2 ve 1'inci basamakla gidiliyor. Bu sürücülerin primi yüksek. Ancak hasar oranının yükselmesi sadece bu sürücülerin değil diğer vatandaşların da fazla prim ödemesine neden oluyor. 8'inci basamakta ise kurallara uyan kaza yapmayanlar yer alacak. Bu sürücülerin ödeyeceği prim yüzde 50 daha az olacak. Şimdiye kadar 7'inci basamakta olan iyi sürücüler yüzde 40 daha az prim ödüyordu. Yani iyi sürücü 10 puan daha kazançlı olacak.QUICK Finans ve Quick Sigorta işbirliği ile hayata geçirilen Poliçe Prim Kredisi, 12 ay taksit imkânıyla tüm sigorta poliçeleri için kullanıma sunuldu. Maher Holding Sigorta Grubu'nun acentelerin finansal markete dönüştürülmesi vizyonunda önemli bir adım olan Quick Finans Poliçe Prim Kredisi, sektörün düzenlediği tüm poliçeler için sigortalılar tarafından kullanılabilecek. İlk kredisini Ağustos 2022'de basiretli tacir işyeri sigortası prim kredisi olarak kullandıran Quick Finans'ın Quick Sigorta ile geliştirdiği ürün, özellikle trafik sigortalarında yaşanan taksit sorununu ve genel olarak yaşanan kredi kartı limit sorununu çözerek sigortalıların poliçeye erişimini kolaylaştıracak. Ödeme sistemi ve vadelendirme aracı olarak da değerlendirilen poliçe prim kredisi uygulamasını başlatan Quick Sigorta'nın acenteleri, sigortalılarının talebi doğrultusunda ön limit talebi ve kredi başvurusunda bulunabilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Türkiye'de ilk kez bir sigorta grubu tarafından sunulan "poliçe primlerinin kredilendirilmesi" uygulamasının yenilikçi ve hibrit bir sigorta-finans modelini de beraberinde getirdiğini belirtti.AHMET Yaşar, "Acentelerimiz ve sigortalılarımıza, taksit seçeneği olmayanların da dahil olduğu sigorta poliçelerini 12 aya kadar taksitlendirme avantajını sunuyoruz. Maher Holding Sigorta Grubu olarak biz de Quick Finans ile yeni projeler ve sigorta bağlantılı yeni kredi ürünleri geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.