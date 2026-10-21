Kurallara uymayan esnafa 8.8 milyar lira ceza

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 29. Geleneksel Tüketici Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, tüketici haklarının korunması, güvenilir ticaretin güçlendirilmesi ve bilinçli tüketim kültürünün yaygınlaştırılması hedeflerini vurguladı. Haziran 2023'ten bu yana reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri, tüketici sözleşmeleri, ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimleri kapsamında 8.8 milyar TL'nin üzerinde idari para cezası uyguladıklarını anlatan Bolat, "Tüketici Hakem Heyetlerimiz, 1995'ten bu yana yaklaşık 19 milyon başvuruyu karara bağlayarak vatandaşlarımızın hak arama sürecini kolaylaştırdı, yargının iş yükünün azaltılmasına önemli katkı sağladı. 2026 yılında da toplam tutarı yaklaşık 14 milyar TL olan 784 bini aşkın uyuşmazlığı mahkemeye gitmeden çözüme kavuşturduk" diye konuştu.



A HABER'E ÖDÜL

Törende A Haber Müdür Yardımcısı Abbas Ulu da tüketici ödülü almaya hak kazanan isimler arasında yer aldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör