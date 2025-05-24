Kurban Bayramı’nda ulaşıma yüksek hızlı kapasite

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde artan yolcu talebine yanıt vermek için Yüksek Hızlı Tren (YHT), anahat ve bölgesel trenlerde toplam 10 bin 866 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Ankaraİstanbul YHT hattında 5, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde ek seferler düzenleyeceklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Ankaraİstanbul arasında 3 günde karşılıklı olarak 6 ek sefer gerçekleştireceğiz. Böylece 2 bin 466 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak" dedi.

8.400 KOLTUKLUK ARTIŞ

Doğu Ekspresi'nden İzmir Mavi'ye, Pamukkale Ekspresi'nden Edirne-Halkalı Bölgesel Treni'ne kadar birçok hat üzerinde vagon ilavesi yapıldığını belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "5-9 Haziran tarihleri arasında anahat ve bölgesel trenlerimize toplam 140 vagon ilaveyle 8 bin 400 kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız. Tatil boyunca günlük karşılıklı toplam 28 vagonla hizmet vererek günlük ortalama bin 680 yolcumuz daha keyifli bir yolculuk gerçekleştirecek." Vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım alternatiflerinden birinin demiryolu olduğunu belirten Uraloğlu, "Demiryolunda bayram yoğunluğuna hazırız" diye konuştu.