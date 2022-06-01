Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? Diyanet açıkladı! 2022 Kurbanlık dana, koyun, kuzu, koç fiyatları ve kurban kesim bedeli kaç TL?

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları Diyanet'in yayınladığı liste ile belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 vekalet yoluyla kurban kesim bedeli hakkında da açıklama yaptı. Canlı hayvan fiyatları ve büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılırken konuya dair bilinmezler böylece yanıt buldu. Peki, bu yıl canlı kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte Erbaş'ın açıklamaları ışığında dana, koyun, kuzu, koç fiyatları ve kurban kesim bedeli!

2022 KURBANLIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

Bu yılki kurbanlık fiyatları Diyanet tarafından açıklandı. İşte 2022 Kurban Bayramı'nda geçerli olacak olan ortalama kurbanlık fiyatları ve vekaleten kurban kesim bedeli;