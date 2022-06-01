Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? Diyanet açıkladı! 2022 Kurbanlık dana, koyun, kuzu, koç fiyatları ve kurban kesim bedeli kaç TL?

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları Diyanet'in yayınladığı liste ile belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 vekalet yoluyla kurban kesim bedeli hakkında da açıklama yaptı. Canlı hayvan fiyatları ve büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılırken konuya dair bilinmezler böylece yanıt buldu. Peki, bu yıl canlı kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte Erbaş'ın açıklamaları ışığında dana, koyun, kuzu, koç fiyatları ve kurban kesim bedeli!
Bu yılki kurbanlık fiyatları Diyanet tarafından açıklandı. İşte 2022 Kurban Bayramı'nda geçerli olacak olan ortalama kurbanlık fiyatları ve vekaleten kurban kesim bedeli;
KURBAN KESİM BEDELİ 2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı Kurban Bayramı'nda vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
KURBANLIK BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI NE KADAR?
2022 Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları da kurban kesecekler tarafından bir hayli araştırılıyor. Bugünkü piyasaya göre büyükbaş kurbanlık fiyatının 20-25 bin TL arasında olduğu, küçükbaş kurbanlık fiyatının ise 2,5 ile 4 bin TL arasında olduğu bilgisi yer alıyor.
2022 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR, BELLİ OLDU MU?
Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Samsun'da küçükbaş kurbanlığın fiyatının 2,5-4 bin TL, büyükbaş kurbanlık fiyatının ise 20-25 bin TL arasında olduğunu söyledi.
Fiyatlar hakkında bilgi veren Erdal Doğan, "Samsun ve çevre illerinde bu sene de kurbanlık hayvan sıkıntısı yaşanmıyor. Bölgemizde tarım ve hayvancılık oldukça yaygın. Fiyatlarda enflasyon ve maliyetler nedeniyle birtakım artış oldu. Geçen yıl Samsun'da büyükbaş canlı hayvanın kilo fiyatı 35 TL'den satılıyor. Bu sene ise 60 TL civarında satılıyor. Küçükbaş kurbanlık ise geçen yıl 800-1500 TL arasında değişiyordu. Bu sene küçükbaş kurbanlık fiyatı ise 2,5 ile 4 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl ortalama bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı 15 bin TL'ye alabiliyordu. Bu sene ise ortalama büyükbaş kurbanlık fiyatları 20-25 bin TL arasında değişiyor. Canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatı ise 40 bin TL'yi buluyor" dedi.
İL İL KURBAN FİYATLARI
İstanbul Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL
Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL
Ankara Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL
İzmir Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL
GEÇEN YIL (2021) KURBANLIK FİYATLARI NE KADARDI?
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "2021 yılında ülkemizde ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor. Canlı ağırlık fiyatı da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 24-35 lira, küçükbaş hayvanlarda ise 24-40 lira arasında." ifadelerini kullanmıştı.