Küresel çevre hareketi 9 yaşında! COP31’in eylem gündemindeki Sıfır Atık, dünyaya örnek olacak

TÜRKİYE'NİN SIFIR ATIK KAZANIMLARI



GERİ KAZANIM ORANI YÜZDE 37.53'E ÇIKTI

*Türkiye, Sıfır Atık Hareketi ile 2017 yılından bu yana çevreden enerjiye, sera gazı salımından atık depolama alanına kadar pek çok alanda tasarruf sağlayıp hem ekonomiye hem de geleceğe yatırım yaptı.



Bugüne kadar;



-220 bin bina ve yerleşkede Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçildi.

-2017'de %13 olan geri kazanım oranını her yıl arttırarak 2024 yılında %36,08'e; 2025 yılında ise yüzde 37,53'e yükseltildi.

-Türkiye 2035 yılında geri kazanım oranı %60'a, 2053 yılında da %70'e çıkarmayı hedefliyor.

-28 milyon kişiye eğitim verildi.