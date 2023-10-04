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Giriş Tarihi: 5.10.2023

Küresel dönüşüm madene talebi patlatacak

BARIŞ ERGİN BARIŞ ERGİN
Küresel dönüşüm madene talebi patlatacak
TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, yenilenebilir ve daha çevreci bir ekonomi için değerli madenlere talep artacağını söyledi. Çetinkaya, "Yani daha çevreci bir dünya ancak bu madenleri daha çok çıkarmamız ile mümkün. En basitinden elektrikli araçlar için lityum piller gerekiyor. Rüzgâr türbinleri için demirden, bakıra bir çok madene ihtiyaç var. Eğer madenlerimizi çıkarmayı başarabilirsek 6.5 milyar dolar olan ihracatımızı 30-40 milyar dolar seviyelerine çıkarabiliriz" şeklinde konuştu.
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Küresel dönüşüm madene talebi patlatacak
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