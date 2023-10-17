Küresel fon yöneticileri İstanbul’da bir araya geliyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin desteği, Küresel Özel Sermaye Birliğinin stratejik ortaklığıyla bu yıl beşincisi düzenlenen uluslararası organizasyon için dünyanın birçok ülkesinden varlık yöneticileri İstanbul'a gelecek.

Birbirinden zengin içerikli panellerin düzenleneceği etkinlikte, üst düzey bireysel konuşmacılar yer alacak.

Konferansta, küresel, bölgesel ve Türkiye'ye yönelik yatırım stratejilerinden özel kredi ve fintek araçlarının sunduğu alternatif finansman fırsatlarına, Borsa İstanbul'da halka açılma fırsatlarından Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Avrasya coğrafyasındaki Türkiye'ye yönelik yatırım imkanları ile teknoloji ve kurumsal girişim sermayesi yatırımlarına kadar birçok önemli konu ele alınacak.