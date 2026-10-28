Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Küresel sigorta primleri 9 çeyrektir düşüyor
Giriş Tarihi: 28.10.2026

Küresel sigorta primleri 9 çeyrektir düşüyor

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL

Küresel ticari sigorta piyasasında fiyatlar düşmeye devam ediyor. Marsh'ın Küresel Sigorta Piyasası Endeksi'ne göre, 2024'ün üçüncü çeyreğinde sigorta primleri yüzde 5 gerileyerek üst üste 9'uncu çeyrekte düşüş kaydetti. En sert gerileme yüzde 14 ile Hindistan, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde yaşanırken, mal sigortalarında fiyatlar yüzde 10, siber sigortalarda ise yüzde 4 düştü. Küresel sigorta piyasasında artan sermaye, güçlü reasürans kapasitesi ve şirketler arasındaki rekabet, sigorta fiyatlarını aşağı çekmeye devam ediyor. Marsh'ın raporuna göre, ikinci çeyrekte yüzde 6 olan küresel prim düşüşü üçüncü çeyrekte yüzde 5 olarak gerçekleşti. Sigorta şirketlerinin yüksek kârlılığı ve elverişli reasürans koşulları, sigortalılara daha geniş teminat ve daha düşük muafiyetlerle poliçe yenileme imkânı sağladı.

EN SERT DÜŞÜŞ YÜZDE 14
Bölgesel bazda en yüksek prim düşüşü yüzde 14 ile Hindistan, Orta Doğu ve Afrika'da görüldü. Bu bölgeyi yüzde 12 ile Pasifik, yüzde 9 ile Latin Amerika ve Karayipler izledi. İngiltere'de fiyatlar yüzde 8, Avrupa, Kanada ve Asya'da yüzde 6, ABD'de ise yüzde 1 geriledi. Branşlar arasında en sert düşüş yüzde 10 ile mal sigortalarında yaşandı. Finansal ve mesleki sorumluluk sigortalarında fiyatlar yüzde 3 gerileyerek düşüş serisini 17 çeyreğe taşıdı. Siber sigortalarda ise yüzde 4'lük gerilemeyle düşüş 13'üncü çeyreğe ulaştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Küresel sigorta primleri 9 çeyrektir düşüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA