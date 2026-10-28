Küresel sigorta primleri 9 çeyrektir düşüyor

Küresel ticari sigorta piyasasında fiyatlar düşmeye devam ediyor. Marsh'ın Küresel Sigorta Piyasası Endeksi'ne göre, 2024'ün üçüncü çeyreğinde sigorta primleri yüzde 5 gerileyerek üst üste 9'uncu çeyrekte düşüş kaydetti. En sert gerileme yüzde 14 ile Hindistan, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde yaşanırken, mal sigortalarında fiyatlar yüzde 10, siber sigortalarda ise yüzde 4 düştü. Küresel sigorta piyasasında artan sermaye, güçlü reasürans kapasitesi ve şirketler arasındaki rekabet, sigorta fiyatlarını aşağı çekmeye devam ediyor. Marsh'ın raporuna göre, ikinci çeyrekte yüzde 6 olan küresel prim düşüşü üçüncü çeyrekte yüzde 5 olarak gerçekleşti. Sigorta şirketlerinin yüksek kârlılığı ve elverişli reasürans koşulları, sigortalılara daha geniş teminat ve daha düşük muafiyetlerle poliçe yenileme imkânı sağladı.

EN SERT DÜŞÜŞ YÜZDE 14

Bölgesel bazda en yüksek prim düşüşü yüzde 14 ile Hindistan, Orta Doğu ve Afrika'da görüldü. Bu bölgeyi yüzde 12 ile Pasifik, yüzde 9 ile Latin Amerika ve Karayipler izledi. İngiltere'de fiyatlar yüzde 8, Avrupa, Kanada ve Asya'da yüzde 6, ABD'de ise yüzde 1 geriledi. Branşlar arasında en sert düşüş yüzde 10 ile mal sigortalarında yaşandı. Finansal ve mesleki sorumluluk sigortalarında fiyatlar yüzde 3 gerileyerek düşüş serisini 17 çeyreğe taşıdı. Siber sigortalarda ise yüzde 4'lük gerilemeyle düşüş 13'üncü çeyreğe ulaştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör