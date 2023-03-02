Küresel şirketler Türk yazılımcıların peşinde

Türkiye, kur farkı gibi unsurların da katkılarıyla özellikle Avrupa merkezli şirketlerin yazılım projeleri için başvurduğu ülkeler arasına girdiğini söyleyen Alişan Tekinler, "İşletmeler maliyetleri dengelemek, temel değer vaatlerinden uzak olan yatırımlardan kaçınmak için teknoloji ve yazılım alanında da dış kaynak kullanımını önceliklendiriyor. Ülkemiz, gerek İngilizce konuşan gelişmiş yetenek havuzu, gerekse nitelikli eğitim seviyesiyle özellikle Avrupa ülkelerinin yazılım ihtiyaçları için başvurduğu merkezlerden birine dönüşüyor" dedi.

ALMANYA'DAKİ YAZILIM MALİYETLERİ TÜRKİYE'DEN YÜZDE 150 FAZLA

Dünya çapında farklı mesleklerin ortalama maaşlarını gerçek kullanıcılardan elde ettiği verilere göre derleyen Levels.fyi verileri, Türkiye'de yıllık ortalama kıdemli yazılım mühendisi maaşlarının 35 bin dolar seviyesinde olduğunu gösterdi. Benzer kıdemdeki çalışanların ücretlerinin İtalya'da 75 bin dolara, Almanya'da 90 bin dolara, ABD'de ise 211 bin dolara çıktığı tespit edildi.

Verileri yorumlayan Alişan Tekinler, "Kıyasladığımızda, Almanya'da bir şirket veya mühendisle yazılım geliştirmenin bu işi Türkiye'de yapmaktan yüzde 150 daha maliyetli olduğunu görüyoruz. Söz konusu platformdan elde edilen veriler, Türkiye'deki maliyetlerin, düşük maliyetli işgücü nitelemesiyle özdeşleşen Hindistan'dan bile daha aşağıda olduğunu gösteriyor. Türkiye, saat dilimi ve işgücünün İngilizce yetkinliği gibi faktörlerle de birleşmesiyle tercih sebebi oluyor" diye konuştu.

TÜRKİYE YETENEK SIRALAMASINDA 10 BASAMAK YÜKSELDİ

Online eğitim platformu Coursera'nın yayımladığı Küresel Yetenek Raporu'nun 2022 edisyonunda Türkiye'nin sıralamada 10 basamak yükseldiği görüldü. Bu artıştan en büyük payı yüzde 57 oranla teknoloji aldı. Türkiye'nin teknik üniversiteleriyle, teknoparklarıyla, unicorn'lar çıkaran girişim ekosistemiyle küresel teknoloji işgücünün önemli merkezlerinden birine dönüştüğünü vurgulayan VagonSoft Kurucu Ortağı Alişan Tekinler, "Ülkemiz yazılım ihracatında her geçen yıl hedef büyütüyor. Türkiye'nin yükselen potansiyeli, kültürel ve lojistik yakınlık da hesaba katıldığında uluslararası şirketlerin dikkatinden kaçmıyor" ifadelerini kullandı.