Kurulan ve kapanan şirket sayısı açıklandı! İşte en çok tercih edilen sektör

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, temmuz ayında 9 bin 540 şirket kuruldu. Ocak-temmuz döneminde ise Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı 66 bin 602'ye ulaşırken, şirket ve kooperatiflerin toplam kuruluş sayısı 67 bin 518 olarak kayıtlara geçti.

TEMMUZDA ŞİRKET KURULUŞLARI GERİLEDİ

Temmuzda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 1, kooperatif sayısı yüzde 50, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 10,6 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 18,4 gerilerken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,6, kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 21,3 arttı.

Geçen yılın aynı ayına göre ise temmuzda kurulan şirket sayısı yüzde 2,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,5, kooperatif sayısı yüzde 35,4 azaldı. Kapanan şirket sayısı yüzde 7,5, kooperatif sayısı yüzde 5,3 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,6 geriledi.

BAYBURT'TA TEMMUZDA ŞİRKET KURULMADI

Temmuz ayında Türkiye genelinde 9 bin 540 şirket kuruldu. Bunların 957'si anonim, 8 bin 583'ü limitet şirket olarak faaliyet göstermeye başladı.

Kurulan şirketlerin yüzde 37,4'ü İstanbul'da, yüzde 9,9'u Ankara'da, yüzde 5,4'ü ise İzmir'de kuruldu. Temmuzda yalnızca Bayburt'ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Ocak-temmuz döneminde kurulan 60 bin 30 limitet şirket, toplam sermayenin yüzde 68,7'sini oluştururken, 6 bin 570 anonim şirketin payı yüzde 31,3 oldu.

EN FAZLA ŞİRKET TİCARET SEKTÖRÜNDE KURULDU

Temmuzda kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 348'i toptan ve perakende ticaret, 1311'i inşaat, 1169'u ise imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere kuruldu.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinde ise 667 işletme inşaat, 369 işletme toptan ve perakende ticaret, 103 işletme imalat sektörünü tercih etti.

Temmuzda kapanan şirket ve kooperatiflerin 934'ünün toptan ve perakende ticaret, 386'sının imalat, 223'ünün ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinde de ilk sırayı 491 işletmeyle toptan ve perakende ticaret aldı. Bunu 245 işletmeyle inşaat ve 130 işletmeyle imalat sektörü izledi.

Temmuzda 102 kooperatif kurulurken, bunların 57'si konut yapı, 20'si işletme, 10'u ise tarımsal kalkınma kooperatifi olarak faaliyete geçti.

919 YABANCI ORTAKLI ŞİRKET KURULDU

Temmuzda kurulan 919 yabancı ortak sermayeli şirketin 393'ünde Suriye, 58'inde ise İran ortaklığı bulundu.

Bu şirketlerin 77'si anonim, 842'si limitet şirket statüsünde faaliyet gösterdi. Toplam sermayenin yüzde 60,1'ini yabancı ortakların payı oluşturdu.

Yabancı ortak sermayeli şirketlerin 1114'ünün uzmanlaşmamış toptan ticaret, 502'sinin ikamet amaçlı olan ve olmayan binaların inşaatı, 327'sinin ise uzmanlaşmamış perakende ticaret için aracılık hizmetleri sektöründe olduğu belirtildi.

KADIN GİRİŞİMCİLERİN PAYI BELLİ OLDU

Temmuzda kurulan şirketlerde ortaklar arasındaki kadın girişimci oranı anonim şirketlerde yüzde 15,7, limitet şirketlerde yüzde 17,1, kooperatiflerde yüzde 22,1 olarak gerçekleşti. Gerçek kişi ticari işletmelerin ise yüzde 15,5'i kadın girişimciler tarafından kuruldu.

Yaş dağılımında anonim şirket ortaklarının yüzde 31,3'ünün 35-44 yaş, limitet şirket ortaklarının yüzde 31,4'ünün 25-34 yaş, kooperatif ortaklarının yüzde 25,9'unun ise 35-44 yaş aralığında olduğu görüldü. Gerçek kişi ticari işletmelerin yüzde 29,4'ü de 35-44 yaş grubundaki girişimciler tarafından kuruldu.

7 AYDA KAPANAN ŞİRKET SAYISI 16 BİN 170

Yılın ocak-temmuz döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 66 bin 602'ye yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 2,5 azalarak 16 bin 170'e geriledi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör