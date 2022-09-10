Kurumlar vergisi mükelleflerinin sayısı 5 yıl içerisinde yaklaşık yüzde 39 arttı

EN FAZLA KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE

Kurumlar vergisi mükellefleri en çok 391 bin 828 ile İstanbul'da bulunurken bu ili 106 bin 91 mükellefle Ankara, 63 bin 739 ile İzmir takip etti.

Söz konusu vergi türünde 5 yılda en yüksek mükellef sayısı artış oranı yüzde 75,3 ile Kilis'te gerçekleşti. Bu kentte kurumlar vergisi mükellefi sayısı 551'den 966'ya çıktı.

Artış oranlarında Kilis'i yüzde 65,8 ile Gaziantep, yüzde 61,7 ile Yalova, yüzde 60 ile Mardin, yüzde 59,6 ile Diyarbakır, yüzde 53,4 ile Şanlıurfa, yüzde 52,5 ile Antalya, yüzde 51,5 ile Batman, yüzde 50,8 ile Aksaray, yüzde 49,9 ile İçel takip etti.