Kuryelik mesleğinin standartlarını belirledik

GETİR'İN Türkiye'deki market hizmetlerinin CEO'su Hatice Evren, Türkiye ile birlikte 9 ülkede hizmet veren şirketin 7 yılı aşkın süredir sektör ve kuryeler için, dünyada bir ilk olan çalışma modeli standardını oluşturduğunu belirtti. Evren, "Getir'i Getir yapan çalışma modelinin odağında kuryeler var. Bu sebeple ilk günden itibaren onların güvenliğini en ön sıraya koyduk. Bu bilinçle kuryeler adına daha güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak sektörün standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.