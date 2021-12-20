Kripto para
dünyasına yeni bir vurgun iddiası bomba gibi düştü. Sözde bağımsız gazetecilere para karşılığı reklam yaptıran, 'Ankara Kuşu
' isimli sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ elebaşına ve örgüte ilişkin paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla tutuklanan ve 5 ay hapis yatan Oktay Yaşar
'ın Telegram kanalından pazarladığı Foy Token
'de 16 milyon liralık vurgun yapıldığı belirtiliyor.
ANKARA MERKEZLİ…
Kısa adı Fund Of Yours
olan Foy'un arkasında Foy Dijital Yazılım Hizmetleri ve TMS Mobil Hizmetler adında iki şirket görünüyor. İkisinin de merkezi Ankara, adresleri aynı… Ticaret Sicil Kayıtları'na göre, adresi Yaşamkent Mahallesi
olan Foy Dijital Yazılım'ın sahibi Şener Kürşad Canlı
. Şirket 20 Nisan 2021'de kuruldu. TMS Mobil Hizmetler şirketi de 100 bin TL sermayeyle 2010'da ticari hayatına başladı. Ortakları, Şener Kürşad Canlı ve Arzu Altınöz Aybirdi. Arzu Aybirdi temmuz ayında şirketteki paylarını devretti.
TELEGRAM'DAN PAZARLAMA
Şirkette ortaklığı görünmese de 'Ankara Kuşu' isimli sosyal medya hesabını yöneten Oktay Yaşar da Telegram hesapları üzerinden Foy Token pazarlaması yapıyordu. 15 bine yakın üyesi bulunan hesabından Foy Token ile ilgili paylaşımlarda bulunuyordu. Yaşar, takipçilerini rahatlatmak için dün Telegram hesabından iddiaların doğru olmadığını ileri sürdü.
KİMLER REKLAMINI YAPTI?
FUND of Yours'un reklamını kendilerini kamuoyuna bağımsız gazeteci olarak tanıtan Gökhan Özbek
, Çağlar Cilara
, Kemal Özkiraz
, Levent Özeren
ve Arif Kocabıyık
gibi isimler yapıyordu. Bu kişiler, Fund Of Yours'u tanıttığı tweet'lerin karşılığında 500 TL almıştı. Çarpıtma haberlerle gündeme gelen Aykırı haber sitesi de Foy'la ilgili daha önce PR içerik yayımlamıştı. İçerikte, Foy Token'in Türk sermayesiyle kurulduğu savunulmuştu.
6 AYDIR YOKLAR!
FUND Of Yours'a ait Twitter
hesabının 31 Temmuz'dan bu yana aktif olmadığı dikkatleri çekti. En son yapılan paylaşımda "Olumsuz seyreden mevcut kripto para piyasasında yatırımcılarımızı korumak için şirketimiz sahip olduğu 50 milyar adet Foy Token'i piyasadan silerek, yaktı" denilmişti.
1 AYDA %80'LIK KAYIP
FOY
Token, CoinGecko'ya göre son 24 saatte yüzde 36.4'lük bir düşüş sergiledi. Geçtiğimiz bir ay boyunca ise yüzde 80.6 oranında değer kaybetti. Vurgun iddialarına karışan kripto para biriminin ticaret hacmi de 3.315 dolar civarında.