Kuveyt Türk, Türk Hava Yolları
ile Miles&Smiles iş birliğini 5 yıl uzatarak kart ailesine TROY logolu yeni bir seçenek ekledi. Yeni kart, yıl sonuna kadar yapılan alışverişlerde kazanılan millerin yüzde 20'si kadar ilave mil kazandıracak. 2021'de başlayan iş birliği kapsamında Kuveyt Türk, 280 bini aşkın Miles&Smiles kartına ulaştı. TCMB Başkanı Fatih Karahan
, TROY'un yeni iş birlikleriyle ürün çeşitliliğini artırmasının ödeme ekosistemi açısından önemli olduğunu söyledi. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, THY
ile iş birliğini 5 yıl daha uzattıklar-ı nı belirterek TROY ile bu deneyimi güçlendireceklerini ifade etti.