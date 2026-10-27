Kuyumcu Ejder’in 700 milyon TL’lik hisse vurgunu

İSTANBUL Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon ve borsa soruşturmasında geçtiğimiz hafta tutuklanan isimlerden birisi olan kuyumcu Ömer Ejder'in, savcılığın radarındaki manipülatif hisselerde 700 milyon liralık fahiş kazanç sağladığı ortaya çıktı. TEHOL, TERA, ANELE ve MANAS hisselerindeki manipülatif işlemlerle 700 milyon TL'nin üzerinde dudak uçuklatan bir kazanç sağlayan Ejder'in fon ve şirket sahipleriyle irtibatlı olduğu saptandı. Eğitim durumunu lise terk, aylık gelirini ise 50 milyon TL olarak beyan eden Ejder'in, 600 milyon TL de Kur Korumalı Mevduat'tan kazandığı öğrenildi. Kayseri'de Aura Sarraf'ın kurucu ortağı olan ve tutuklanan Ejder, hakimlikteki ifadesinde "Bilerek veya bilmeyerek bir şey yaptıysam TMSF'ye ödeme yapmaya hazırım" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör