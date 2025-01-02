Kuyumcularda yeni dönem! Kimlik kuralına uymayana ceza yolda

Yeni yıla girilmesiyle beraber altın alışverişlerinde de yeni dönem başladı. Bundan sonra yapılan kuyumculardan yapılan 185 bin liranın üzerindeki alışverişlerde kimlik ibraz edilecek. Kurallara uymayanlara ise yaptırım uygulanacak.

KİMLİK İBRAZI ZORUNLU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), vergi denetimlerini sıklaştırırken kara para aklama gibi olayların önüne geçmek için çeşitli tedbirler almaya devam ediyor. Önlemler kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da devreye girmesiyle 2025 yılından itibaren kuyumculardan yapılan 185 bin lira ve üzeri alışverişlere kimlik ibraz etme zorunluluğu başladı.

UYMAYANA CEZA

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Müşteriden kimlik istemeyen ya da kimliksiz işlem gerçekleştiren kuyumcular yaptırımla karşılaşacak. Kanunda ön görülen tutar üzerinden ceza ödeyecek.