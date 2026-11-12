Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi’ne yoğun ilgi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Toplam 25 teklif aldık

İSTANBUL'UN İKİ HAVALİMANI İLK KEZ DOĞRUDAN DEMİRYOLUYLA BAĞLANACAK

Hattın Çatalca'da yapımı devam eden Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre olacağını ifade eden Uraloğlu, "Projemizle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ilk kez doğrudan demiryoluyla birbirine bağlayacağız. Böylece hem yolcu taşımacılığında yeni bir ulaşım alternatifi sunacak hem de İstanbul'un demiryolu ağını güçlendireceğiz." dedi.

ORTA KORİDOR'UN YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ ARTACAK

Bakan Uraloğlu, yeni demiryolu hattının Asya ile Avrupa arasındaki yük taşımacılığı açısından da stratejik önem taşıdığını belirterek, "Hattımızın 7 gün 24 saat demiryolu taşımacılığına imkan vermesiyle Marmaray üzerindeki yük taşımacılığı baskısını azaltacağız. Orta Koridor'un yük taşıma kapasitesini artırarak Türkiye'nin uluslararası lojistik ağındaki konumunu daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınmasını öngördüklerini de kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör