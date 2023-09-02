KVKK’dan Google’a şartlı “Veri aktarımı”izni

Kişisel Verileri Kuruma Kurulu (KVKK), Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi'nin taahhütname başvurusu üzerine, şirketin yurtdışına veri aktarımı yapmasına şartlı olarak izin verdi. KVKK'dan yapılan açıklamaya göre Google, yurtdışına kişisel veri aktarımı konusunda kuruma taahhütname başvurusunda bulundu. Başvuruyu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değerlendiren kurul, söz konusu veri aktarımına izin verdi. Duyuruda, "Söz konusu başvuruya istinaden, ülkemizden Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim Google LLC ile İrlanda'da mukim Google Ireland Limited'e yapılacak olan kişisel veri aktarımına kurul tarafından izin verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Ayrıca, daha önce 6 veri aktarım taahhütnamesine KVKK tarafından izin verildiği belirtilen duyuruda, "Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi'nin başvurusu, kurul tarafından izin verilen 7'nci veri aktarım taahhütnamesi olmuştur" bilgisi yer aldı. 6 firmanın hangileri olduğu ise gizlilik gerekçesiyle kamuoyu ile paylaşılmadı.KVKK'nın Google'a imzalattığı taahhütnamede verilerin hangi amaçlarla yurtdışına taşınabileceğine dair şartlara da yer verildi. Buna göre Google işlediği kişisel verileri 6698 sayılı kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı gibi verileri işleme amacı dışında da kullanamayacak. Ayrıca aktarılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumun en kısa sürede Google tarafından KVKK'ya bildirilmesi gerekecek. Sözleşmede belirtilen hükümlerin ihlal edilmesi halinde söz konusu veri aktarım izni askıya alınabilecek.