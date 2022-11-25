SON DAKİKA: KYK kredi ödeme ekranı açıldı mı? Bakan Kasapoğlu duyurdu: KYK borç sorgulama e-Devlet’te başlıyor

Son dakika haberleri...TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan KYK borçlarına uygulanan faizlerin silinmesine yönelik düzenleme, üniversite öğrencilerinin aldıkları KYK kredi borçlarının faiz ve enflasyon farkları silinmesi ve ana paranın geri ödemesi için de 3 kez süre uzatımı yapılabilmesini içeriyor.
ÖĞRENİM SONUNDAN 2 YIL SONRA BAŞLAYACAK
Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.
ÇALIŞMADIĞINI TEYİT ETTİĞİ TAKDİRDE...
Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.
KYK BORÇ ÖDEME VAKTİ ASKERLİK DÖNEMİNE DENK GELİRSE
Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.
Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek.
SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER
Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için zamanaşımı süresinin belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi esas alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.
VEFAT DURUMUNDA
Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde 90 ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulunca tespit edilenlerin, kalan borçları silinecek.
ÖDEME ZAMANI HENÜZ BAŞLAMAMIŞLAR
Kredi alan veya kredi borcunun ödeme zamanı henüz başlamamış kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara endeks hesaplanmayacak. Kredi geri ödemesi süren veya borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları terkin edilecek.
BAKAN KASAPOĞLU: KYK BORÇ SORGULAMA E-DEVLET'TE BAŞLIYOR
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 ögrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu ayrıca öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının e-devlette başlayacağını ve GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu.
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