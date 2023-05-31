Limak, Barcelona’nın ünlü stadına ilk kazmayı vurdu

Limak İnşaat tarafından yenileme ihalesi kazanılan FC Barcelona'nın ünlü stadı Spotify Camp Nou'nun inşaatı Barselona'da düzenlenen temel atma töreni ile başladı. Barcelona Futbol Takımı inşaat çalışmaları devam ederken maçlarını 18 ay geçici olarak 60 bin seyirci kapasiteli Barcelona Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Futbol takımı aynı zamanda Barcelona Kulübü'nün 125'inci yıldönümü olan Kasım 2024'te yenilenmiş olan Spotify Camp Nou'ya geri dönecek. 1 Eylül 2022 tarihinde Spotify Camp Nou Stadı'nın yenilenmesi ve genişletilmesi için yapılan ihaleye aralarında Limak İnşaat'ın da bulunduğu ön yeterlilik alabilen 6 firma davet edilmiş ve teklifler 22 Kasım 2022 tarihinde FC Barcelona Kulübü'ne sunulmuştu.Temel atma töreni nedeniyle Barselona'da bulunan Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, dünya futbolunun ön önemli simge yapılarından birisi olan Spotify Camp Nou'nun yenilenmesi işi için Limak'a duyulan güvenden dolayı FC Barcelona yönetimine teşekkür ettiğini belirterek, "Limak olarak bugüne kadar pek çok önemli altyapı projesini tamamladık. Ancak bu proje bizim açımızdan bugüne kadar içinde yer aldığımız en simgesel, en anlamlı projelerden biri olacaktır" dedi. Yenilenme çalışmaları nedeniyle Türkiye'den de bine yakın personelin Barcelona'ya götürüleceğini ifade eden Özdemir, "1 milyar euroyu bulacak yatırım süreçlerinde Türkiye'den de 100 milyon euroluk bir alım süreci olacak" diye konuştu.BARCELONA Başkanı Joan Laporta ise yaptığı konuşmada Limak'ın artık kendilerinin bir üyesi olduğunu belirterek, şunları anlattı: "Dünya çapında bir referansa sahip olan Limak, en kısa sürede en iyi fiyatı garanti etti. Tamamlanan şantiyenin 2026 yılı haziran ayına kadar teslim edilmesini ve yapım hızının en az ekonomik zararı garanti etmesini istiyoruz. Limak bu isteği yerine getirir. Limak, FC Barcelona'nın 125. doğum günü (29 Kasım 2024) için Aralık 2024'ten önce stadyuma dönecek olan kulüp tarafından belirlenen zaman kilometre taşlarına ulaşma taahhüdünü üstlenen tek firma olmayı başardı."