Limanlarda rekor kırıldı

Türkiye ocakta 21.2 milyar dolarla tarihin en yüksek ocak ayı ihracatına imza atarken, bu rekor limanları da zirveye taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk ayda limanlarda elleçlenen yük miktarının 48 milyon 626 bin 513 tona ulaştığını ve tüm zamanların aylık rekorunun kırıldığını bildirdi. Uraloğlu, söz konusu ayda elleçlenen konteyner miktarının da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artarak 1 milyon 155 bin 514 TEU'ya ulaştığı kaydetti.

EN YÜKSEK ALİAĞA'DA

Yurt dışı limanlarına giden yük miktarının, yüzde 5.3 artışla 11 milyon 792 bin 496 ton olarak gerçekleştiğine işaret eden Uraloğlu, bölge liman başkanlıkları bazında ise en fazla yük elleçlemesinin, 7 milyon 724 bin 97 ton yük ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini vurguladı.