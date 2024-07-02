Limon fiyatının suyu çıktı: Kilogramı 100 TL’ye kadar yükseldi

Yaz mevsimiyle birlikte en çok tüketilen sebzelerden biri olan limonun fiyatı dudak uçuklattı. Hal fiyatı 50 ila 75 TL arasında seyreden, birçok semt pazarında bulunamayan, marketlerde ise 80-90 liradan satılan limon, bazı manavlarda ise 100 TL'ye kadar yükseldi. Kış mevsimi boyunca 10-15 TL'den satılan limonun fiyatının bu kadar yükselmesinin arkasında ise üç neden yatıyor. Geçen yıl ilk hasatta kilosu 4-5 liraya satılan limonun talep olmadığı için dalında kilogram fiyatı 50 kuruşa kadar geriledi. Hal böyle olunca çiftçi üretimde ciddi zarar etti. Limonu alıp depoya koyan tüccar da yüksek arz ve düşük talep nedeniyle kışı zararda geçirdi. Dolayısıyla depoya ek ürün koymadı, mevcut limonlar dalında çürüdü.Henüz yeni hasadın yapılmadığı limon, hali hazırda soğuk hava depolarından piyasaya sürülüyor. Ancak kış boyu düşük talep nedeniyle soğuk hava depolarına sınırlı oranda giren limonun bir kısmı da burada çürüdü. Bazı depolarda limonun yüzde 50'si bazılarında yüzde 30'u, bazılarında ise tamamının kararıp çürüdüğünü belirten tüccarlar, bu ürünün pazarda talep görmediğini vurguluyor.Geçen yıl hasat edilen, yüksek arz ve düşük talepten zarar eden çiftçi bu yıl limon ağaçlarına bakım yapmadı. Bazı çiftçiler bu ağaçları keserek yerine para edecek ağaçları dikerken bazıları da mevcut ağaçlara yeterli oranda gübre vermedi, bakımıyla ilgilenmedi. Böylece daldaki üretim miktarı da geçen yıla göre yüzde 50 düştü. Limonda yeni hasadın ağustos ortasında başlayacağını belirten üreticiler, "Depolarda çok limon yok. O nedenle fiyat yüksek. Yeni hasat olunca biraz düşer ancak geçen yıl ki gibi fiyatlar düşük seyretmez çünkü bu yıl limonda rekolte yüzde 50 düştü" diyor.Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, geçen yıl limon üretiminin çok yüksek olduğunu ancak talebin zayıf seyrettiğini söyledi. "Kış boyu limon fiyatı dalında ortalama 2-3 liraydı. Halde fiyat 6-7, pazarda ise 10 liraydı. Artık 10 lira cidden çok düşük. Çiftçi de tüccar da limonda zarar etti" diyen Tavşan, bu durumun üretimi negatif etkilediğini kaydetti. Tavşan, "Yeni ürün ağustos ortasında çıkacak. Şu anda depolardaki limon tüketiliyor. Ancak orada da mahsulün yarısı çürümüş durumda. Bu da fiyatları artırıyor" ifadelerini kullandı. Turizm mevsiminde olduğumuza dikkati çeken Tavşan, "1-1.5 ay daha limon pahalı olacak. Yeni hasatla fiyat düşer. Ancak 20-30 lira gibi fiyatları artık pahalı görmemeliyiz" dedi.MersinErdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, çiftçinin limondan dolayı çok ciddi zarar ettiğini söyledi. Şahin, "Geçen yıl dalında limon 50 kuruşa kadar düştü. Limonda iyi verim için ağaca gübre veriyorsunuz, suluyorsunuz, bakımı var... Üretim maliyeti dahi geçen yıl 4-5 liraydı. Böyle olunca çiftçi limonu toplamadı. Limon para etmeyince dibine döküldü. Bazı çiftçiler limon ağacını kesti bazıları da bakmadı. O nedenle üretim de geriledi" dedi. Bu yıl yeni limon hasadının 15 Ağustos'ta başlayacağını anlatan Şahin, "Şu anda üretim maliyeti 10-15 lira. Yani dalda 10 liranın altı çiftçi için zarar demek. Bir de bunun toplama maliyeti var. Eğer devlet limon üreticisine destek vermezse üretim daha da düşer" şeklinde konuştu.Muğla'nın Ortanca ilçesinde limon üretimi yapan çiftçi Salim Çöllü, geçen yıl limon para etmediği için üreticinin limon ağaçlarını kestiğini söyledi. Çöllü, "Bizim bölgemizde bu yıl rekolte yüzde 50'den fazla düştü. Geçen yıl bölgemizde 100 bin ton üretim vardı. Bu yıl 40-45 bin ton ancak çıkar" dedi. Limon hasadının ağustos sonu, eylül başında yapılacağını anlatan Çöllü, "Dalda maliyet 10-12 lira. Bunun altında olursa çiftçi yine toplamaz, ürün dalda kalır" diye konuştu.