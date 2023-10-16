Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri LinkedIn, 668 çalışanını işten çıkarıyor
Giriş Tarihi: 16.10.2023 19:25

LinkedIn, 668 çalışanını işten çıkarıyor

Sosyal iş ağı ve paylaşım platformu LinkedIn, 668 çalışanının işine son vereceğini duyurdu.

AA
LinkedIn, 668 çalışanını işten çıkarıyor

LinkedIn'den yapılan açıklamada, şirketin organizasyon yapısını uyarlayacağı ve karar verme süreçlerini kolaylaştıracağı belirtilerek, bunlar gerçekleştirilirken stratejik önceliklere yatırıma ve üyelerle müşterilere değer sunmaya devam edileceği vurgulandı.

Şirketin yapacağı değişikliklerin, mühendislik, ürün, yetenek ve finans ekiplerindeki 668 pozisyonun azalmasıyla sonuçlanacağı bildirilen açıklamada, değişim sürecinden etkilenen çalışanlara destek sağlanmaya devam edileceği kaydedildi.

LinkedIn, mayısta da Çin'deki yerel iş bulma uygulamalarını, 9 Ağustos'a kadar kullanımdan kaldıracağını ve ülkedeki 716 çalışanın işine son vereceğini açıklamıştı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
LinkedIn, 668 çalışanını işten çıkarıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA