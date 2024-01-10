Lisans almayan kripto borsasına geçit yok

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemede sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek detayları paylaştı. Buna göre, kripto varlık alım-satım platformlarına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından lisans verilecek. Finansal kuruluşlara benzer olarak asgari faaliyet şartları zorunluluğu getirilecek. Bunlar kurucu ve yöneticilere ilişkin şartlar, organizasyonel yükümlülükler, sermaye şartı, bilgi işlem altyapısı yükümlülükleri şeklinde olacak. Faaliyet şartlarının detayları ikincil düzenlemeyle belirlenecek. Kripto varlık, cüzdan, kripto varlık hizmet sağlayıcı, kripto varlık saklama hizmeti ve kripto varlık alım-satım platformu tanımları uluslararası düzenlemelerle uyumlu olacak şekilde yapılacak.Taslakta, kripto varlık, 'Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayrimaddi varlıklar' olarak tanımlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in verdiği bilgiye göre, kripto varlık ihracı konusunda taslakta iki farklı husus düzenleniyor. Sermaye piyasası araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndaki (MKK) kaydi sistem yerine kripto varlık olarak ihracına imkân verecek şekilde düzenleme yapma konusunda SPK'ya yetki tanınacak. Blokzincir ve benzeri teknolojileri geliştiren kişilerin, değeri bu teknolojilerden ayrıştırılamayan nitelikteki blokzincir teknolojisi altyapısını oluşturan kripto varlıklarının satışının kitle fonlaması yöntemiyle yapabilmesine yönelik düzenleme yetkisine yer verilecek.HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 81 ilin valisi ile bir araya gelerek, beş konuda önemli mesajlar da verdi. Basına kapalı toplantıda konuşan Şimşek, "2023 bütçesinden deprem kaynaklı yaklaşık 950 milyar lira harcadık. Deprem sebebiyle aldığımız gelir tedbirlerinin toplamı 404 milyar lira. Yaptığımız harcama topladığımız vergilerin yaklaşık 2.4 katıdır. Bu yıl bütçeden deprem harcamalarında kullanılmak üzere 1 trilyon 28 milyar lira kaynak ayırdık" dedi.