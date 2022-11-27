Lisanslı Depoculuk ve Hububat Piyasaları Kongresi Antalya’da düzenlenecek

Kongre programında, "Lisanslı Depoculukta Mevcut Sorunlar-Çözüm Önerileri, Lisanslı Depoculuk Devlet Destek ve Teşvikleri, Yurtiçi ve Yurtdışı Hububat Piyasalarındaki Gelişmeler, Türkiye Un ve Hububat Piyasalarında Mevcut Durum ve Beklentiler, Makarna Sektörü ve Durum Buğdayında Mevcut Durum ve Öngörüler, Yetkili Sınıflandırıcılık Sisteminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri" ve diğer birçok ilgi çekici konuda oturumlar gerçekleştirilecek.

LİDAŞDER Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Genç, kongre ile üyeler ve sektör paydaşları arasındaki etkileşim ve tecrübe paylaşımının artırılması, güncel koşulların masaya yatırılması, mevcut ve yeni piyasalar için ticari ilişkilerin güçlendirilmesinen amaçlandığını söyledi. Genç, "Kongre Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, TSE, TOBB, Türkiye Ürün İhtisas Borsası, Merkezi Kayıt Kuruluşu, bankalar, mevcut faaliyette olan lisanslı depo işletmeleri, lisans aşamasında olan lisanslı depo işlemleri, yetkili sınıflandırıcı laboratuvarları, un sektörü, yem sektörü olmak üzere, yaklaşık 400 kişinin katılımıyla düzenlenecek" dedi.